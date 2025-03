MagentaMobil-Tarife ab April mit mehr Datenvolumen

Die Telekom hat für den 1. April umfangreiche Änderungen für ihr Mobilfunkportfolio angekündigt. MagentaMobil-Kunden dürfen sich auf zum Teil deutlich mehr Datenvolumen und zusätzliche Roaming-Optionen freuen.

Ganz besonders profitieren Telekom-Kunden von den neuen Tarifen, die MagentaMobil in der Stufe M oder L nutzen und zusätzlich eine Zusatzkarte für ein Familienmitglied buchen. Hier können dann sowohl die Haupt- als auch die Zusatzkarte über unbegrenztes Datenvolumen verfügen.

Das System mit den Zusatzkarten steht MagentaMobil-Kunden ja schon längere Zeit zur Verfügung. Ergänzend zu einem Hauptvertrag kann man die erste Zusatzkarte mit eigener Rufnummer für 19,95 Euro und weitere Karten beziehungsweise Rufnummern für jeweils 9,95 Euro hinzubuchen. Die zusätzlichen Karten verfügen dabei stets über das gleiche Datenvolumen wie der Hauptvertrag. Nutzt man beispielsweise den Tarif MagentaMobil M, so bezahlen künftig zwei Nutzer jeweils nur 34,95 Euro im Monat, um über unbegrenztes Datenvolumen zu verfügen.

Datenvolumen in allen Tarifstufen erhöht

Ohne Zusatzkarten wächst das in den Mobilfunktarifen der Telekom enthaltene Datenvolumen bei unveränderten Preisen ebenfalls an. Mit MagentaMobil S gibt es fortan 30 GB statt 20 GB zum Preis von 39,95 Euro monatlich. Bei MagentaMobil M sind künftig 50 GB statt 40 GB zum Preis von 49,95 Euro enthalten. Und in der Tarifstufe MagentaMobil L gibt es künftig 100 GB statt bislang 80 GB zum Monatspreis von 59,95 Euro.

Der XL-Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen und zusätzlich 5 GB Roaming-Daten für die Ländergruppen 2 und 3 wird weiterhin zum Preis von 84,95 Euro angeboten. Neu im Angebot ist der Tarif MagentaMobil XS mit 20 GB Daten zum Preis von 29,95 Euro.

Roaming jetzt auch in die Türkei

In puncto Roaming-Telefonie hat die Telekom ihr Inklusivangebot in den Tarifstufen MagentaMobil L und XL erweitert. Hier kann man künftig auch ohne zeitliche Begrenzung über die EU hinaus nicht nur nach Großbritannien und in die Schweiz, sondern auch in die Türkei telefonieren.