Nur für Erwachsene: TikTok führt Adult-Option ein

Die Erwachsenen-Option ändert nichts an den schon bislang geltenden Community-Richtlinien , in denen die Macher der in China beheimateten Plattform die Darstellung von Nacktheit, Pornografie oder sexuell eindeutigen Inhalten komplett untersagen. Auch weiterhin wird TikTok nicht mit OnlyFans konkurrieren.

Die neue Adult-Option soll sicherstellen, dass spezielle Videoinhalte nicht von Minderjährigen gesehen werden können. Als Beispiele für Inhaltstypen die von der neuen Option Gebrauch machen sollten führt TikTok etwa Comedy-Nummern an, die für ein Publikum jenseits des 18. Lebensjahrs gedacht sind oder auch solche Streams in denen schwierige Lebenserfahrungen thematisiert werden.

Insert

You are going to send email to