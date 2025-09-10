Final Cut Camera 2.0: Neue Werkzeuge für professionelle Videos

Apple hat eine neue Version seiner Video-App angekündigt, die speziell auf die aktuellen Pro-Modelle zugeschnitten ist. Version 2.0 von Final Cut Camera bringt Funktionen, die laut Apple sonst nur in professionellen Produktionsumgebungen genutzt werden. Dazu zählen die Unterstützung von ProRes RAW sowie Genlock.

ProRes RAW, Genlock, Open Gate

Mit ProRes RAW lassen sich unverarbeitete Sensordaten speichern, die bei der Nachbearbeitung besonders viele Möglichkeiten eröffnen. Genlock ermöglicht es, das iPhone mit anderen Kameras zu synchronisieren, sodass Bildmaterial unterschiedlicher Geräte ohne aufwendige Nacharbeit exakt übereinstimmt.

Eine weitere Neuerung ist die Open Gate Aufnahme. Dabei wird die volle Fläche des Sensors genutzt, wodurch ein breiteres Bildfeld entsteht. Videomacher können später den Bildausschnitt anpassen, Aufnahmen stabilisieren oder das Seitenverhältnis ändern, ohne dass die Qualität darunter leidet.

ProRes RAW kombiniert die Flexibilität klassischer RAW-Dateien mit der hohen Effizienz von Apples ProRes-Standard. Dadurch lassen sich hochauflösende Videos in guter Qualität speichern, ohne dass die Dateigröße oder die Exportzeiten unverhältnismäßig steigen. Die Hardware-Beschleunigung aktueller iPhone-Chips soll zusätzlich dazu beitragen, die Verarbeitung zu beschleunigen.

Jetzt mit Center Stage Frontkamera

Neben den Funktionen für professionelle Anwender bietet Final Cut Camera 2.0 auch Verbesserungen für alltägliche Aufnahmen. Die neue Frontkamera der iPhone 17 Reihe erlaubt es, im Hoch- oder Querformat zu filmen, ohne das Gerät bewegen zu müssen. Sie arbeitet mit einem quadratischen Sensor, der ein erweitertes Sichtfeld und eine höhere Auflösung bietet.

Darüber hinaus unterstützt die App Apple Log 2 für Aufnahmen mit erweitertem Farbraum. Auch die Möglichkeit, Timecode einzublenden, wurde ergänzt, was die Verwaltung von Szenen im Schnittprozess erleichtert. Auf dem iPhone 17 Pro ist außerdem die Nutzung der 200 mm Telekamera für Videoaufnahmen mit ProRes in bis zu 4K und 60 Bildern pro Sekunde möglich.

Final Cut Camera 2.0 soll im Laufe des Monats im App Store bereitstehen – voraussichtlich ab dem 15. September, an dem auch die neuen Betriebssysteme bereitgestellt werden. Unterstützt werden alle iPhones ab dem iPhone XS. Für einige Funktionen ist jedoch ein iPhone 17 Pro erforderlich.