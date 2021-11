Nuki Smart Lock 3.0: Neue Generation des HomeKit-Türschlosses

Das neue Nuki Smart Lock 3.0 kommt in der Standardausführung mit Bluetooth zum Preis von 149 Euro in den Handel. Die neue Pro-Version Nuki Smart Lock 3.0 Pro bietet für 249 Euro die erwähnte WLAN-Integration, hochwertigere Materialien und hat zudem den „Power Pack“ genannten Akku als Alternative zum Standard-Batteriebetrieb mit dabei.

Nuki hat mit dem Smart Lock 3.0 eine neue Version seines „intelligenten“ Türschlosses vorgestellt. Bei der dritten Generation des Schlosses liegt der Fokus auf der optional erhältlichen Pro-Version mit integriertem WLAN und einem Knauf aus Aluminium. Zudem verspricht der Hersteller generell eine geräuschärmere Funktionsweise des Schließmotors und bietet das Schloss jetzt standardmäßig in den Farbvarianten Weiß und Schwarz an.

