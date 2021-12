Kensington Studio Caddy: Duo-Qi-Ladestation mit Ständer für iPad und MacBook

Kensington gibt den offiziellen Preis für die Hülle mit 145,99 Euro an. Bei den 129,99 Euro handelt es sich offenbar um eine Option zur Vorbestellung. Als Lieferzeit werden zwar noch ein bis zwei Monate angegeben, dem Hersteller zufolge sollte die Ladestation aber noch rechtzeitig vor Weihnachten in den Versand gehen.

Die Stromversorgung erfolgt über ein mitgeliefertes Netzteil, dessen Kabel seitlich neben einem Ein-Aus-Schalter in der Station Platz findet. Die Qi-Ladefläche für die AirPods liefert die in diesem Bereich üblichen maximal 5 Watt. Das iPhone muss in der Kensington-Station auf die neue Schnellladefunktion verzichten und wird mit maximal 7,5 Watt geladen. Dabei ist es dem Hersteller zufolge unerheblich, ob das Gerät hochkant oder quer auf der Station steht.

Kensington bietet seine Multi-Ladestation StudioCaddy jetzt auch in Deutschland an. Das kombinierte Aufbewahrungs- und Ladedock für Apple-Geräte lässt sich aktuell zum Preis von 129,99 Euro vorbestellen.

Insert

You are going to send email to