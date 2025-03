Nuki arbeitet offenbar an erweiterter Version des „Nuki Opener“

Erst vor Kurzem haben wir über Probleme mit dem Nuki Opener berichtet. Die Erweiterung für Gegensprechanlagen lässt sich zumindest offiziell nicht mehr mit den Systemen der in Deutschland weit verbreiteten Marke Siedle betreiben. Ob der Grund hierfür Lizenzstreitigkeiten sind oder die Ursache anderweitig liegt, blieb bislang offen.

So wie es aussieht, denkt man bei Nuki aber ohnehin darüber nach, ein neues Gerät aus dieser Kategorie mit erweitertem Funktionsumfang auf den Markt zu bringen. Dies deuten zumindest auf Instagram veröffentlichte Screenshots aus einer Kundenumfrage des Herstellers an.

Der Name „Nuki Intercom“ macht zunächst stutzig, und auch die Leistungsbeschreibung des Geräts erinnert deutlich an den Funktionsumfang der von Amazon angebotenen Türsprechanlagenerweiterung „Ring Intercom“.

Deutlich erweiterter Funktionsumfang

So soll das neue Produkt von Nuki nicht nur als einfacher Türöffner fungieren, sondern das Smartphone eines Nutzers um die Funktionen einer Gegensprechanlage erweitern. Die „Nuki Intercom“-Box wird dabei mit der „Ring Intercom“ vergleichbar an eine Gegensprechanlage angeschlossen und kombiniert die Gegensprechfunktion des Geräts mit der Möglichkeit, die Tür direkt zu öffnen oder beispielsweise zeitbasierte Zugänge bereitzustellen. Auch die vom „Nuki Opener“ bekannte Option „Automatischer Zutritt bei Klingeln“ soll damit verfügbar sein.

Die Leistungsbeschreibung weist zudem auf die Unterstützung des Smarthome-Standards Matter über WLAN und einen im Lieferumfang enthaltenen Akku hin. Bleibt nur offen, wann (oder vielleicht auch ob) Nuki das neue Produkt tatsächlich in den Handel bringt.

„Ring Intercom“ ruft jetzt an

Die „Ring Intercom“ wurde dagegen eben erst wieder vom Funktionsumfang erweitert und kann ihren Besitzer nun per Telefonanruf darüber informieren, dass jemand an der Haustür geklingelt hat. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass das Türklingeln auf keinen Fall verpasst. Bislang wurde der Nutzer darüber lediglich per Push-Mitteilung informiert.