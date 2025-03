Apple unter Druck: Auch Brasilien will App-Store-Anpassungen

Apple sieht sich jetzt auch in Brasilien massiv unter dem Druck der Regulierungsbehörden. Apple soll dort innerhalb von 90 Tagen die Möglichkeit anbieten, dass Entwickler in ihren Apps alternative Zahlungsmöglichkeiten anbieten oder ihre Apps am offiziellen App Store vorbei vertreiben.

Wie das auf Wirtschaftsthemen spezialisierte brasilianische Onlinemagazin Valor berichtet, hat ein Berufungsgericht eine frühere Entscheidung aufgehoben und eine einstweilige Verfügung der brasilianischen Wettbewerbsbehörde CADE gegen Apple wieder in Kraft gesetzt. Hintergrund ist der schon länger währende Vorwurf, dass Apple seine marktbeherrschende Stellung bei der Verbreitung von Apps auf iOS-Geräten missbrauche.

Apples App-Store-Chef Phil Schiller

90 statt 20 Tage Zeit

Anders als bei der ursprünglichen Entscheidung im November wurde Apple jedoch mehr Zeit eingeräumt, um die geforderten Änderungen umzusetzen. Statt der zunächst vorgesehenen 20 Tage beträgt die Frist nun 90 Tage. Dem Gericht zufolge stellt die einstweilige Verfügung keine grundsätzliche Gefährdung für Apples Geschäftsmodell dar, sondern verlangt lediglich Anpassungen, die bei einer endgültigen anderslautenden Entscheidung wieder rückgängig gemacht werden könnten.

Das Verfahren läuft bereits seit 2022. Damals hatte der Online-Marktplatz Mercado Livre Apple vorgeworfen, seine Marktstellung zu missbrauchen, indem es App-Entwicklern Beschränkungen bei In-App-Käufen auferlege. In der Folge wurde die brasilianische Wettbewerbsbehörde tätig.

Apple will Berufung einlegen

Wie schon nach der ursprünglichen Entscheidung will Apple auch jetzt wieder Rechtsmittel einlegen. In einer Stellungnahme an das Wirtschaftsmagazin ließ der iPhone-Hersteller wissen, dass die geforderten Maßnahmen die Privatsphäre und Sicherheit seiner Kunden gefährden könnten. Gleichzeitig betonte Apple, dass es in einem wettbewerbsintensiven Umfeld agiere und in allen Geschäftsbereichen Konkurrenz bestehe, wobei der Fokus stets auf dem Vertrauen der Benutzer liege.