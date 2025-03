Ring Intercom: Gegensprechanlage baut jetzt IP-Telefonate auf

Gute Nachrichten für Besitzer der Ring Intercom. Die Gegensprechanlage mit App-Steuerung, die es Anwendern nicht nur ermöglicht, von unterwegs aus auf die Türklingel im Haus zu reagieren und mit Gästen oder Paketboten zu sprechen, sondern diese auch einzulassen, wurde um neue Fähigkeiten erweitert.

Baut jetzt IP-Telefonate auf

Statt wie bislang einfach nur mit Hilfe einer Push-Mitteilung über ein Klingeln an der Haustür zu informieren, baut die Ring-App jetzt echte IP-Telefonate auf.

Während die Applikation bislang darauf wartete, dass Anwender die Mitteilung oder die Ring-Applikation selbst öffnen, um sich dann für eine Türklingel-Konversation oder das Öffnen des Summers zu entscheiden, geht der kostenfreie Download nun deutlich energischer vor.

So sorgt das Läuten an der Haustür jetzt für den Aufbau eines Telefonates, das das iPhone selbst zum Klingeln bringt und ein versehentliches Übersehen der Türklingel so gut wie unmöglich macht.

Die Ring Intercom wird mit der vorhandenen Gegensprechanlage und dem Heimnetzwerk verbunden und arbeitet anschließend akkubetrieben. Sobald Gäste an der Haustür klingeln, sorgt die intelligente Gegensprechanlage dafür, dass App-Nutzer entsprechende Benachrichtigungen beziehungsweise nun auch Anrufe erhalten und gewährt diesen die Möglichkeit, auch von unterwegs mit den Personen vor der Tür zu sprechen und diese einzulassen.

Aktuell mit 30 Euro Nachlass

Um zu prüfen, ob die Gegensprechanlage auch mit eurer Türklingel-Anlage kompatibel ist, könnt ihr auf der Webseite des Anbieters einen Kompatibilitätstest machen. Die Gegensprechanlage hat einen Listenpreis von 99,99 Euro, wird aktuell aber mit einem 30 Prozent Nachlass für nur noch 69,99 Euro angeboten.

Als optionale Zusatzfunktion bietet die Ring Intercom an, Amazon-Boten automatisch Zutritt zu eurem Haus zu gewähren. Dieses Feature kann je nach Bedarf eingeschaltet, aber auch deaktiviert gelassen werden.