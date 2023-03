Nothing Ear (2): Extravagante In-Ears starten in neuer Generation

Nothing hat mit dem Modell Ear (2) die zweite Generation seiner optisch außergewöhnlichen In-Ear-Ohrhörer vorgestellt. Das neue Modell ist in Deutschland für 149 Euro erhältlich.

Dem Hersteller zufolge wurde die erste Generation der Ohrhörer mit diesem Modell umfassend überarbeitet. Besitzer der Nothing Ear (2) dürfen neben der technischen Weiterentwicklung auch neue Funktionen wie die Möglichkeit zur akustischen Personalisierung erwarten.

Anpassbare Soundprofile

Die Nothing Ear (2) bieten die Möglichkeit, im Zusammenhang mit einem Hörtest ein persönliches Soundprofil zu erstellen und für ein optimiert angepasstes Hörerlebnis zu hinterlegen. Bei der Wiedergabe wird der Klang dann dynamisch an das eigene Gehör und daran, wie man unterschiedliche Frequenzen wahrnimmt, angepasst. Für eine weitere Optimierung des Sounds lässt sich die aktive Geräuschunterdrückung der Ohrhörer in drei verschiedenen Stufen zuschalten. Die Bedienung der Ohrhörer erfolgt durch eine in der zugehörigen App anpassbare, in den „Stiel“ integrierte Drucksteuerung.

Die Ear (2) sind in der Lage, sich mit zwei Geräten zu verbinden. Damit können sie zwar noch nicht ganz mit den Vorzügen der AirPods in diesem Bereich konkurrieren, ihre Besitzer haben es allerdings einfacher, wenn sie die Ohrhörer abwechselnd zum Beispiel am iPhone und am Computer verwenden wollen.

In 10 Minuten für 8 Stunden geladen

Mit Blick auf die integrierte Schnellladefunktion verspricht der Hersteller, dass sich die Nothing Ear (2) in nur zehn Minuten aufladen lassen und dann über eine Laufzeit von bis zu acht Stunden verfügen. Im Zusammenspiel mit ihrer Ladehülle bringen es die Ohrhörer sogar auf maximal 36 Stunden Laufzeit. Die Hülle selbst ist für das kabellose Laden über Qi zertifiziert.

Dank der Schutzklasse IP54 sind die Nothing Ear (2) auch für die Verwendung beim Sport geeignet und gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Der Ladehülle selbst kann auch ein direkter Wasserstrahl keinen Schaden zufügen.

Die Nothing Ear (2) lassen sich ab sofort zum Preis von 149 Euro bestellen, die Auslieferung startet noch in dieser Woche. Darüber hinaus werden die Ohrhörer auch über die Shops der Telekom vertrieben.