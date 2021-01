Hörtest per App: Mimi sichert Audiogramm in Apple Health

Im App Store tummeln sich zahlreiche Applikationen, die interessierten Anwendern einen mehr oder weniger professionellen Hörtest versprechen. Die kostenfreie Mimi-Anwendung gehört zu den empfehlenswerteren Vertretern ihre Art.

Die mit einer deutschen Oberfläche ausgestattete Applikation, die eine Registrierung anbietet aber auch gänzlich ohne personalisierten Login genutzt werden kann, offeriert nach einer kurzen Messung der Umgebungsgeräusche einen relativ umfangreichen Hörtest, der pro Ohr etwa drei Minuten in Anspruch nimmt.

Für Kopfhörer und AirPods optimiert

Um bestmöglich reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen bringt die Mimi-App mehrere Profile für unterschiedliche Kopfhörer-Typen mit und bietet ein gesondertes Profil für die regulären AirPods von Apple an.

Der Hörtest selbst wird anschließend leicht anders als beim Akustiker ums Eck durchgeführt. Statt bei jeder geprüften Frequenz mit einem unhörbaren Ton zu starten, der immer lauter wird und von euch bestätigt werden muss, sobald ihr diesen hört, setzt Mimi auf kontinuierliche lauter und leiser werdende Impulse und biete einen großen Knopf an. Diesen drückt ihr sobald ihr etwas hört und lasst ihn wieder los, wenn kein Signal mehr zu vernehmen ist.

Fast professionelles Tonaudiogramm

Am Ende der Teststrecke versorgt euch Mimi dann mit einem professionellen Tonaudiogramm, in dem die Messpunkte der einzelnen Frequenzen zusätzlich noch als mehr oder weniger zuverlässig markiert wurden.

Die Messergebnisse lassen sich in der Mimi-Anwendung selbst für spätere Vergleiche sichern, können aber auch direkt an Apples Health-Anwendung übergeben werden. Hier speichert das iPhone euren Hörtest in der Kategorie „Hören“ und informiert in der zugehörigen Detail-Ansicht über die dBHL-Werte in den geprüften Frequenzen 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz und 8kHz.

Die ermittelten Testergebnisse sind vergleichbar mit einem durchschnittlich guten Audiogramm beim Hörgeräteakustiker und bieten sowohl eine brauchbare Ersteinschätzung des eigenen Gehörs als auch eine nette Option, dieses regelmäßig auf Verschlechterungen hin zu prüfen.