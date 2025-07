Später lesen: Folio will Nachfolge der Pocket-App antreten

Mit dem endgültigen Aus von Pocket ist ein populärer Dienst zum späteren Lesen von Artikeln und Webinhalten verschwunden. An dessen Stelle möchte Folio treten, eine neue Anwendung, die sich an gehetzte Online-Nutzer richtet, die Inhalte aus dem Internet speichern und zu einem späteren Zeitpunkt konsumieren möchten.

Folio steht ab sofort für iOS, Android, als Web-App sowie in Form von Browser-Erweiterungen (Chrome, Firefox, Safari folgt bald) zur Verfügung. Ehemalige Pocket-Nutzer können ihre Pocket-Daten, einschließlich gespeicherter Inhalte, Tags und Archiv, mit wenigen Schritten importieren.

Folio konzentriert sich auf eine einfache Nutzung und eine aufgeräumte Darstellung der Inhalte. Gespeicherte Artikel lassen sich offline lesen und optional per Text-to-Speech-Funktion vorlesen. Auch Videos und Social-Media-Beiträge lassen sich sichern. Die Anwendung synchronisiert die Inhalte geräteübergreifend und ist auf möglichst simple Bedienung ausgelegt.

Erweiterte Funktionen wie Volltextsuche, individuelle Formatierungsmöglichkeiten oder Lesezeichen mit Hervorhebungen stehen in einer kostenpflichtigen Premium-Version zur Verfügung, die sich aktuell noch in der Testphase befindet. Der Premium-zugriff ist während der Frühphase kostenlos nutzbar und soll später zu einem moderaten Preis angeboten werden.

Plattformübergreifende Nutzung

Die Entwickler betonen, dass Folio nicht durch Werbung finanziert wird, sondern durch ein nachhaltiges Abomodell getragen werden soll. Künftige Erweiterungen sind bereits geplant. Dazu gehören unter anderem Zusammenfassungen gespeicherter Inhalte, personalisierte Empfehlungen und ein wöchentlicher Rückblick auf besonders relevante Artikel.

Folio richtet sich an Menschen, die regelmäßig Inhalte aus dem Netz sammeln, ohne sich dabei einem ständigen Konsumdruck auszusetzen. Die App will langfristig eine persönliche Bibliothek schaffen, in der Nutzerinnen und Nutzer selbst bestimmen, wann und wie sie ihre gespeicherten Inhalte lesen, schauen oder anhören möchten.

Ebenfalls sehenswert: