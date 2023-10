Not A Bot: X führt Basis-Abo für alle Neukonten ein

Der Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) hat damit begonnen, ein verpflichtendes Basis-Abonnement für neue Nutzer einzuführen. In einem ersten Schritt wurde das Abonnement in Neuseeland und den Philippinen unter dem Arbeitstitel „Not A Bot“ eingeführt und soll dabei helfen, die Anzahl automatisierter Bot-Accounts drastisch zu reduzieren.

Starting today, we’re testing a new program (Not A Bot) in New Zealand and the Philippines. New, unverified accounts will be required to sign up for a $1 annual subscription to be able to post & interact with other posts. Within this test, existing users are not affected.

