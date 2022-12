Nora: Aktivisten missbrauchen Notruf-App

So seien in dieser Woche mehrere Notrufe über die Nora-App abgesetzt worden, die der koordinierenden Zentrale alle Notfälle im Stadtgebiet Essen gemeldet haben, die sich im Nachgang als Falschmeldungen herausstellten. Unter anderem wurde Nora genutzt um auf einen Gasaustritt, blutüberströmte Personen, einen Einbruch mit bewaffneten Tätern und weitere Extremsituationen zu alarmieren, die sich im Nachhinein alle als erfunden herausstellten. Ausgerückt waren die Rettungskräfte aber dennoch.

Diese war vor allem als Angebot für gehörlose und stumme Menschen in den Markt eingeführt worden und sollte diesen eine einfache und moderne Möglichkeit bieten, in Kontakt mit Polizei und Rettungskräften zu treten, ohne sich weiterhin auf das mehr als angestaubte Notruf-Fax verlassen zu müssen.

