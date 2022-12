Kinder-Apps mit Fiete: Zum 10. Jubiläum kostenlos

Die vier jetzt zum Gratis-Download freigegebenen Universal-Applikationen lassen sich alle auf iPhone und iPad einsetzen, sind zwischen 40 und 200 Megabyte groß und sollten sich, mit der Ausnahme von Fiete Hide and Seek, sogar noch mit iOS 6 zufriedengeben. Lediglich Fiete Hide and Seek benötigt zur Installation mindestens iOS 7. Damit sollte auch die Installation auf Altgeräten problemlos möglich sein.

Zehn Jahre nach dem Debüt der ersten Fiete-Applikation im App Store, über die wir auf ifun.de kurz nach ihrer initialen Verfügbarkeit in diesem Artikel berichtet haben, feiern die Macher der freundlich illustrierten Kinder-Applikationen jetzt ihr zehnjähriges Jubiläum und bieten aus Anlass des runden Geburtstages mehrere Fiete-Anwendungen vorübergehend komplett kostenlos an.

