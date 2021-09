nora: Die offizielle Notruf-App der Bundesländer startet

Wem das Wortkonstrukt „Notruf-App“ bereits ausreichen sollte, kräftig mit den Augen zu rollen, weil umgehend Erinnerungen an die Zuständigkeits-Scherereien der Katastrophen-Warn-Applikationen Katwarn, BIWAPP, hessenWARN und NINA abgerufen werden, den können wir direkt beruhigen.

Notruf für Menschen mit Behinderungen

nora, die heute vorgestellte, offizielle Notruf-App der Bundesländer, will nicht euch warnen, sondern bietet sich zum Absetzen eigener Notrufe an, für die Menschen mit eingeschränktem Sprachvermögen und hochgradigen Hörverlusten bislang ein Notruf-Fax absenden oder die Hilfe eines Gebärdendolmetscher-Dienstes in Anspruch nehmen mussten.

Kurz: Die nora-App wird zukünftig all jenen Menschen das Absetzen von Notrufen erlauben, die nicht in der Lage sind konventionelle Telefonate zu führen, um mal eben die 110 oder die 112 anzurufen.

Sprachloser Kontakt zu 110 und 112

Dafür bietet die unter Federführung der Geschäfts- und Koordinierungsstelle Notruf-App-System des NRW-Innenministeriums organisierte nora-Applikation eine einfache Oberfläche an, die das Absetzen von Notrufen in einem geführten Verfahren ermöglicht.

Über die App lassen sich im Notfall Informationen wie Art des Notrufes, persönliche Informationen und Ort des Geschehens an die zuständigen Einsatzleitstellen übermitteln.

Dies geschieht vollständig ohne Spracheingabe über maximal fünf aufeinanderfolgend gestellte Fragen. Anwender, die auf mögliche Notsituationen bestmöglich vorbereitet sein wollen, können zudem schon vor dem ersten Einsatz der nora-App persönliche Angaben über Alter, Vorerkrankungen und Behinderungen freiwillig in der App hinterlegen.

Berlin braucht noch Zeit

Zum heutigen Start lässt sich die nora-App in 15 Bundesländern zum Alarmieren von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst einsetzen. Aktuell fehlt allerdings noch die Bundeshauptstadt. In Berlin, so die verantwortlichen des Projektes, seien noch „Abstimmungen erforderlich“ bevor sich die nora-App auch an der Spree nutzen lässt.