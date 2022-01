Noch ohne Signalton: Verlorene AirPods aufspüren

Auf der Video-Plattform YouTube ist Apple nicht nur mit seinem offiziellen Kanal vertreten, der Apple Support betreibt hier seit einigen Jahren auch einen gesonderten Videobereich, auf dem regelmäßig kurze Anleitungen und Erklärvideos veröffentlicht werden, allerdings ausschließlich in englischer Sprache.

Frisch veröffentlicht: Der zweieinhalb Minuten lange Hilfe-Clip „Verlorene AirPods wiederfinden„. Hier demonstriert Apple den Einsatz der „Wo ist?“-Applikation und erinnert daran, wie sich die drahtlosen Ohrhörer wieder aufspüren lassen, wenn ihr euch nicht mehr sicher sein solltet, wo das Ladecase zuletzt abgelegt wurde.

Unterschiede zwischen den AirPods-Generationen

Apple macht in den Clip auch auf die Unterschiede zwischen der ersten und zweiten Generation der AirPods und den neueren Modellen, also den AirPods Pro, den AirPods Max und den AirPods der 3. Generation aufmerksam, die sich auch außerhalb der üblichen Bluetooth-Reichweite mit Hilfe des Find-Buttons aktiv suchen lassen.

Ebenfalls eine gute Erinnerung: Während der Suche lässt sich innerhalb der „Wo ist?“-Applikation zwischen linker und rechter Ohrhörerseite umschalten, was hilfreich sein kann, sollten die beiden Stecker an unterschiedlichen Orten in der Wohnung zurückgelassen worden sein.

Wer Informationen wie diese lieber liest, wirft einen Blick auf den Support-Artikel #HT207581 („Deine verlorenen AirPods suchen“).

AirPods Pro 2 mit Signalton?

In diesem Zusammenhang darf an die jüngsten Gerüchte zur zweiten Generation der AirPods Pro erinnert werden, die voraussichtlich zusammen mit dem iPhone 14 im Herbst erscheinen wird. Stimmen die aktuellen Spekulationen, sollen die neuen AirPods Pro über ein Ladecase verfügen, das eigene Lautsprecher mitbringt und im Fall eines Verlustes so akustisch auf sich aufmerksam machen kann.