PDF Expert: Neue App konvertiert PDFs nach Word, Excel, JPG und Co.

Die für iPhone und iPad erhältliche Mobil-Version des PDF-Werkzeugkastens PDF Expert wurde heute in Version 7.9 veröffentlicht und integriert in ihrer ersten großen Aktualisierung 2022 nun einen PDF-Converter in der App, der PDF-Dokumente in Word-, Excel- und PowerPoint-Dokumente verwandeln bzw. diese in Standard-Dateitypen wie etwa JPG, PNG oder TXT überführen kann.

Nur für zahlende PRO-Nutzer

Die neu verfügbare Funktion zum Konvertieren ausgesuchter PDF-Dokumente wird allerdings nur zahlenden Nutzern der PRO-Version angeboten, die hierzulande 53 Euro pro Jahr kostet und als Abo innerhalb der Mobil-Applikation angeboten wird. Das neue Feature ergänzt bereits vorhandene Premium-Funktionen wie das Signieren von PDF-Dateien, das Zusammenführen mehrerer Dokumente und das Editieren ausgesuchter Seiten. Bereits bestehende Abo-Kunden erhalten die neuen Funktionen ohne Aufpreis.

Um geöffnete Dokumente in andere Dateiformate zu konvertieren, muss der neue Exportieren-Bereich des PDF Expert betreten werden. Hier lässt sich das offene Dokument dann als Word-Datei exportieren, als Excel oder PowerPoint, als Text oder Bild freigeben.

Die für PDF Expert verantwortlich Entwickler-Schmiede Readdle geht in ihrem Hausblog auf die neue Funktion ein, die zu einem der am häufigsten nachgefragten Features unter den Bestandskunden zählen soll. Mit 17 Millionen Downloads zählt PDF Expert zu den populärsten Applikationen ihrer Art und verzeichnet im deutschen App Store derzeit einen Bewertungsschnitt von 4,5 Sternen.

Die letzte große Aktualisierung legte PDF Expert im vergangenen Herbst vor. Damals unterstützte die App direkt zum Start von iOS 15 die neuen Schnellnotizen des mobilen Betriebssystems. PDF Expert 7 selbst erfordert iOS 14 zur Installation und ist rund 220 Megabyte groß.