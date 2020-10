Noch 6 Tage: Wallpaper und Widgets zum iPhone-Event

Seit Apples Herbst-Ankündigung, Marketing-Chef Phil Schiller würde demnächst sein Amt niederlegen und Greg „Joz“ Joswiak dessen Nachfolge antreten, ist das neue PR-Gesicht auch auf dem Kurznachrichten-Portal Twitter aktiv und versucht hier nun mit dem Nutzernamen @gregjoz unter anderem die Vorfreude auf das iPhone 12 zu befeuern.

So lautet Joswiaks sechster Tweet überhaupt „Lasst den Countdown beginnen!“ und schmückt sich mit einem Foto, das ein iPhone mit passendem Widget zeigt. Oder zumindest ein Bildschirmfoto. Die verräterische Zeitanzeige „9:41“ deutet nämlich eher darauf hin, dass hier eine vorbereitete Grafik zum Einsatz kam.

Davon unabhängig drängt sich bei vielen Anwendern die Frage auf, wie sich Joswiaks Homescreen nachbauen lässt. Zwei Varianten.

Days – Das Original

Joswiak, dies wurde von der Community in wenigen Minuten identifiziert, setzt auf das Widget der iPhone-Applikation Days um den Homescreen-Countdown anzuzeigen. Diese benötigt nur noch die Grafik der Event-Webseite und kann die Zeit bis zur kommenden Wochen dann herunter zählen.

Glimpse: Die selbst gemachte Web-Version

Glimpse, eine Widget-App die Webseiten-Inhalte darstellt, haben wir euch in diesem Beitrag vorgestellt. Wenn ihr Glimpse in Kombination mit dieser Webseite nutzt (klickt unten auf der Seite auf „Turn off preview“) erhaltet ihr ebenfalls ein anschauliches Countdown-Widget.

Etliche Event-Wallpaper von AR7

Der für seine Hintergrundbilder bekannte Gestalter „AR7“ hat derweil ein Hintergrundbild aus der Event-Grafik gezaubert und bietet dies in seinem Google Drive nun in Zahlreichen iPhone-Auflösungen zum Download an.

Hier stehen Versionen für iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11 , iPhone XS Max , iPhone XR, iPhone XS und iPhone X zur Verfügung, die sich direkt laden und über die Systemeinstellungen umgehend zum neuen iPhone-Wallpaper befördern lassen.