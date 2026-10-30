Urban Quiz: Kostenloses Quizspiel nach 17 Jahren neu aufgelegt

Als wir vor 17 Jahren erstmals über Urban Quiz berichtet haben, war das Spiel gerade als Hochschulprojekt gestartet. Jetzt ist die „Geo-Schnitzeljagd“ zurück. Der ursprüngliche Entwickler Tobias Donder hat Urban Quiz vollständig neu programmiert und bietet das Spiel weiterhin kostenlos für iPhone und jetzt auch für Android an.

Die erste Version der App 2009

Das Grundprinzip ist gleich geblieben: Urban Quiz verbindet ein Quizspiel mit Geocaching. Die Teilnehmer müssen bestimmte Orte aufsuchen, um dort Fragen zu beantworten. Anders als bei klassischen Wissensspielen lassen sich die Lösungen nicht einfach nachschlagen. Stattdessen muss man sich vor Ort umsehen und beispielsweise eine Jahreszahl an einem Gebäude oder eine Figur auf einem Brunnen entdecken.

Fragen stellen und Punkte sammeln

Eine Karte zeigt verfügbare Quizfragen in der Umgebung. Eine Wegbeschreibung und die geschätzte Gehzeit helfen dabei, die jeweiligen Orte zu erreichen. Die Fragen werden erst freigeschaltet, wenn man sich dem jeweiligen Standort auf weniger als 100 Meter nähert. Jede Frage lässt sich zudem nur einmal beantworten.

Nutzer können selbst neue Fragen erstellen und diese mit einem Foto und einem Hinweis versehen. Wer eine Frage richtig beantwortet, sammelt Punkte. Das Erstellen neuer Quizfragen wird belohnt, sobald andere Spieler diese lösen. Zusätzliche Punkte gibt es für Fragen in bislang noch nicht abgedeckten Gebieten. Mehrere Fragen lassen sich zudem zu thematischen Touren zusammenstellen.

Monatliche Wettbewerbe und Erinnerungen

Neu hinzugekommen ist ein Ligasystem mit monatlichen Wettbewerben. Dabei treten jeweils zehn Teilnehmer gegeneinander an. Abhängig von ihrer Platzierung steigen sie zum Monatswechsel in eine höhere oder niedrigere Liga auf.

Quizfragen lassen sich auch für später vormerken. Die App soll dann automatisch daran erinnern, wenn man sich wieder in der Nähe befindet. Laut Entwickler funktioniert dies auch bei geschlossener App.