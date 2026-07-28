Nike Air Zoom Hyperslide: Erholungssandalen mit App und Massage

Wer eine Apple Watch Nike Edition getragen hat oder regelmäßig mit dem Nike Training Club trainiert, kennt die langjährige Verbindung zwischen Apple und Nike. Nun erweitert der Sportartikelhersteller sein Angebot im Bereich der Regeneration und stellt gemeinsam mit Hyperice die Nike Air Zoom Hyperslide vor. Dabei handelt es sich um eine Sandale mit Apple-Anbindung, die nicht nur dämpfen, sondern die Füße aktiv mit Wärme und Vibration entspannen soll.

Der Verkaufsstart ist für den 29. September in ausgewählten Ländern geplant. Angeboten wird das Modell über Nike, Hyperice und ausgewählte Händler.

Wärme und Vibration direkt im Riemen

Im Mittelpunkt steht ein herausnehmbares Modul, das magnetisch im verstellbaren Riemen befestigt wird. Dieses versorgt den Fußrücken mit Wärme und Vibration. Nutzer können jeweils zwischen drei Intensitätsstufen wählen. Eine Behandlung dauert 15 Minuten und lässt sich entweder direkt über Tasten am Modul oder über die Hyperice-App starten und anpassen.

Die maximale Temperatur liegt bei 47 Grad Celsius. Laut Hersteller soll die Kombination aus Wärme und Vibration verspannte Fußmuskulatur lockern und die Erholung nach Sport, langen Arbeitstagen oder Reisen unterstützen. Die Technik orientiert sich an den bereits erhältlichen Massagegeräten der Hyperice Venom Serie.

Neben der aktiven Massage setzt Nike auf eine durchgehende Air Zoom Sohle. Diese soll den Tragekomfort auch dann erhöhen, wenn die Massagefunktion nicht genutzt wird.

Regeneration wird Teil des Produkts

Für Nike ist die Sandale bereits das zweite gemeinsame Produkt mit Hyperice. Zuvor hatten beide Unternehmen mit dem Hyperboot einen Schuh vorgestellt, der ebenfalls auf Wärme und Luftkompression zur Unterstützung der Regeneration setzt. Mit der Hyperslide fällt die Technik nun deutlich kompakter aus und lässt sich einfacher im Alltag tragen.

Für iPhone-Nutzer dürfte dabei vor allem die App-Anbindung interessant sein. Sie erlaubt die Steuerung der verschiedenen Programme und ergänzt das wachsende Angebot vernetzter Fitness und Gesundheitsprodukte, das viele bereits von Apple Watch, Health App und Trainingsdiensten kennen. Mit der neuen Sandale verlagert sich dieser Ansatz nun erstmals auch direkt an die Füße.

