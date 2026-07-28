Nike Air und Hyperice Technik kooperieren
Nike Air Zoom Hyperslide: Erholungssandalen mit App und Massage
Wer eine Apple Watch Nike Edition getragen hat oder regelmäßig mit dem Nike Training Club trainiert, kennt die langjährige Verbindung zwischen Apple und Nike. Nun erweitert der Sportartikelhersteller sein Angebot im Bereich der Regeneration und stellt gemeinsam mit Hyperice die Nike Air Zoom Hyperslide vor. Dabei handelt es sich um eine Sandale mit Apple-Anbindung, die nicht nur dämpfen, sondern die Füße aktiv mit Wärme und Vibration entspannen soll.
Der Verkaufsstart ist für den 29. September in ausgewählten Ländern geplant. Angeboten wird das Modell über Nike, Hyperice und ausgewählte Händler.
Wärme und Vibration direkt im Riemen
Im Mittelpunkt steht ein herausnehmbares Modul, das magnetisch im verstellbaren Riemen befestigt wird. Dieses versorgt den Fußrücken mit Wärme und Vibration. Nutzer können jeweils zwischen drei Intensitätsstufen wählen. Eine Behandlung dauert 15 Minuten und lässt sich entweder direkt über Tasten am Modul oder über die Hyperice-App starten und anpassen.
Die maximale Temperatur liegt bei 47 Grad Celsius. Laut Hersteller soll die Kombination aus Wärme und Vibration verspannte Fußmuskulatur lockern und die Erholung nach Sport, langen Arbeitstagen oder Reisen unterstützen. Die Technik orientiert sich an den bereits erhältlichen Massagegeräten der Hyperice Venom Serie.
Neben der aktiven Massage setzt Nike auf eine durchgehende Air Zoom Sohle. Diese soll den Tragekomfort auch dann erhöhen, wenn die Massagefunktion nicht genutzt wird.
Regeneration wird Teil des Produkts
Für Nike ist die Sandale bereits das zweite gemeinsame Produkt mit Hyperice. Zuvor hatten beide Unternehmen mit dem Hyperboot einen Schuh vorgestellt, der ebenfalls auf Wärme und Luftkompression zur Unterstützung der Regeneration setzt. Mit der Hyperslide fällt die Technik nun deutlich kompakter aus und lässt sich einfacher im Alltag tragen.
Für iPhone-Nutzer dürfte dabei vor allem die App-Anbindung interessant sein. Sie erlaubt die Steuerung der verschiedenen Programme und ergänzt das wachsende Angebot vernetzter Fitness und Gesundheitsprodukte, das viele bereits von Apple Watch, Health App und Trainingsdiensten kennen. Mit der neuen Sandale verlagert sich dieser Ansatz nun erstmals auch direkt an die Füße.
Entwickler: Hyper Ice, Inc
Laden
Mal sehen wie „günstig“ die werden… ist aber eine gute Idee.
Denke mal irgendwas zwischen 299€ und 499€. Wir werden sehen. Wird aber sicherlich schwierig ein Modell zu erwischen, egal wie teuer.
249 US Dollar
Erster Gedanke war „Krass – Fussreflexzonenmassage“, dann hab ich den Text gelesen und dachte mir, das wird wieder so ein „Hauptsache App-Anbindung ohne Sinn und Verstand.“
Was will ich den oben mit Vibration???
Sandalen. Mit App-Steuerung. Kann man sich nicht ausdenken, auf was Leute alles kommen.
Was kommt als nächstes? Navi in der Sohle?
Ne! Bestimmt was mit KI. Und bei jedem hundersten Schritt bekommt man ein Fleißbienchen in der App. Aber nur für 1000 Schritte, dann bleiben die stehen, wenn Du kein Abo abschließt.
KI-Model: Die Sandalen prüfen alle 500 Schritte wie es um die Gesundheit deiner Füße steht und vibriert/wärmt dann nicht mehr bei Anforderung, sondern KI-basiert automatisch.
Zusätzlich wird man, wenn man für den Tag zu wenige Schritte hat, über die Wärmesteuerung dazu animiert, mehr zu gehen – sie werden erst wieder kühl, wenn man das Schrittziel erreicht hat.
Wahnsinn!