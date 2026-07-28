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Braun-Wecker und Naturgeräusche-Lautsprecher

Laden, Wecken, Einschlafen: Zwei iPhone-Begleiter für den Nachttisch
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Der Nachttisch ist oft einer der Orte, an denen sich im Laufe der Zeit besonders viele Einzelgeräte ansammeln. Wecker, Ladegerät, Nachtlicht und Bluetooth-Lautsprecher konkurrieren dort um Steckdosen und Platz. Zwei aktuell reduzierte Produkte verfolgen einen anderen Ansatz und kombinieren mehrere Funktionen in einem Gerät. Sowohl der digitale Wecker mit integriertem Qi-Ladepad von Braun als auch der Naturgeräusche-Lautsprecher S10 sind derzeit zu attraktiven Preisen erhältlich.

Braund Radiowecker Qi

Braun verbindet Wecker und Ladepad

Der Braun Wecker BC21 kostet aktuell 59 Euro statt der üblichen 85 Euro. Das Design orientiert sich an einem Entwurf von Dieter Rams und Dietrich Lubs aus dem Jahr 1976 und bleibt der schlichten Braun-Formensprache treu.

Neben der Uhrzeit zeigt das Gerät den Weckstatus auf einem vertikal ausgerichteten LCD-Display an, dessen Helligkeit sich in vier Stufen anpassen lässt. Das integrierte Qi-Ladepad liefert bis zu 10 Watt und eignet sich zum kabellosen Laden aktueller iPhone- und Android-Modelle über Nacht.

Zwar entspricht dies nicht mehr den höchsten heute verfügbaren Ladegeschwindigkeiten, am Bett dürfte der Unterschied im Alltag allerdings kaum ins Gewicht fallen. Hinzu kommen ein langsam ansteigender Signalton, eine Snooze-Funktion sowie eine Pufferbatterie, die Uhrzeit und Weckeinstellungen bei einem Stromausfall erhält.

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Braun Digitaler Wecker mit VA-LCD-Display, 10 W Qi kabelloses Schnelllade-Pad, automatischer Anpassung der... 59,00 EUR 85,00 EUR

BT-Lautsprecher, Licht und Einschlafhilfe

Ebenfalls wieder erhältlich ist der RIENOK S10, den wir bereits im vergangenen Jahr vorgestellt hatten. Damals war das Modell nach unserem Artikel zeitweise kaum noch verfügbar. Inzwischen ist der Lautsprecher wieder lieferbar und kostet aktuell 29 Euro statt der ursprünglich verlangten 36,99 Euro. Der S10 kombiniert einen Bluetooth-Lautsprecher mit einem dimmbaren Nachtlicht und einer integrierten Einschlafhilfe.

S10 Speaeker

Neben einem warmweißen Licht stehen elf farbige Beleuchtungsmodi zur Verfügung. Zusätzlich lassen sich acht Naturgeräusche wie Regen, Meeresrauschen oder Vogelstimmen aktivieren, wobei mehrere Klangquellen gleichzeitig kombiniert werden können. Für Musik steht Bluetooth 5.3 mit einer Ausgangsleistung von 10 Watt bereit. Der 2.600-mAh-Akku soll Laufzeiten von bis zu 60 Stunden ermöglichen.

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RIENOK Bluetooth Lautsprecher mit Licht Nachttischlampe 11 Farbe RGB Licht Dimmbar Nachtlicht 8 Naturgeräusche Sound... 28,49 EUR 36,99 EUR

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28. Juli 2026 um 09:29 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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  • Ich werde nie verstehen, warum man ein Smartphone auch noch mit ins Schlafzimmer nehmen muss….

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  • Also manchmal versteh ich Produkte nicht… Man legt einen „Wecker mit Uhr“ auf einen Wecker mit Uhr…

    Viel einfacher mit einer Magsafe Ladestation, die auch noch die Uhr laden kann. Das Handy bringt doch im Querformat beim Laden viel mehr mit als dieser Wecker kann… und wenn ich nicht daheim bin nehme ich meine Weckzeiten automatisch mit.

    Oder versteh ich da was nicht…

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