Niederschlags-Radar: Drops startet in neuem Design

Nach langer Ruhepause freut sich die iPhone-Anwendung Drops wieder über eine Aktualisierung. Die App, die mit Push-Mitteilungen auf bevorstehenden Regen aufmerksam macht, hat aber nicht nur Hand an ihren optischen Auftritt gelegt, sondern auch am Preis geschraubt.

Abo kostet 99 Cent pro Jahr

Während Drops bislang einen einmaligen In-App-Kauf in Höhe von 0,99 Euro offerierte, der die Anwendung werbefrei werden ließ, werden die 0,99 Euro zukünftig einmal pro Jahr fällig. Nominell wechselt Drops damit ins Abo-Lager, rechnerisch kostet das Premium-Abonnement pro Tag jedoch lediglich 0,27 Cent.

Am Funktionsumfang der Anwendung ändert sich nicht viel. Wer Drops den Zugriff auf die aktuelle Geoposition gestattet, wird von der Anwendung etwa eine Viertelstunde vor dem nächsten lokalen Niederschlagsereignis per Push-Mitteilung informiert. Meist gibt Drops dabei dann auch an, wie lange der Regen wohl dauern wird.

In der App steht ein Regenradar zur Verfügung, das sich zum Abschätzen von Intensität und Dauer anbietet. Zudem informiert eine Zeitleiste über Verlauf, weitere Niederschläge und die erwartete Niederschlagsmenge.

Zutreffend aber nicht immer zuverlässig

Drops nutzen wir seit etlichen Jahren und stellen der Anwendung eine durchwachsene Bewertung aus. Wenn diese sich meldet, dann treffen die Meldungen meistens auch zu und werden von uns entsprechend ernst genommen. Allerdings sind immer wieder auch längere Zeiträume zu verzeichnen, in denen die Meldungen über Niederschlagsereignisse komplett ausbleiben. Woran dies liegen könnte, haben wir bislang jedoch noch nicht ausmachen können.

Grundsätzlich jedoch solltet ihr Drops einen Testlauf gewähren. Mit Werbung lässt sich die Anwendung komplett kostenlos nutzen. Gefällt euch die App, dann tut der eine Euro im Jahr nicht weiter weh.