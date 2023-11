Yoto Player für Kinder: Die bessere Tonie-Box?

Weihnachten steht vor der Tür – und damit rücken wieder all jene Produkte stärker in den Fokus, die sich als Geschenke für die junge Generation anbieten.

In den letzten Jahren stets beliebt: einfach zu bedienende digitale Musikwiedergabegeräte, die auch Kindern im Kindergartenalter die selbstständige Auswahl der zu spielenden Inhalte ermöglichen. In Zeiten, in denen Kassettenrekorder so gut wie vollständig aus den Haushalten der Bundesrepublik verschwunden sind und die Auswahl an digitalen Abspielgeräten in den eigenen vier Wänden meist auf das Smartphone von Mutter und Vater beschränkt ist, durchaus nachvollziehbar.

Neben der Tonie-Box, den Kekz-Kopfhörern und der so genannten Tigerbox haben wir uns in der Vergangenheit immer wieder auch mit Bastelprojekten aus dieser Kategorie beschäftigt. Erwähnenswert finden wir hier nach wie vor den Tonuino beziehungsweise die DIY-Version der Leiterkarten-Piraten. Auch sehenswert ist der Sonos Kids Controller.

Yoto Player in 3. Generation

In diesem Jahr neu hinzugekommen ist die dritte Generation des so genannten Yoto Players. Das Audio-Abspielgerät bringt es auf eine Laufzeit von bis zu 24 Stunden, kann bis zu 600 Stunden offline Material sichern und wird für überschaubare 109 Euro zum Kauf angeboten. Die optional erhältliche drahtlose Ladeunterlage kostet zusätzlich 20 Euro.

Empfohlen für Kinder zwischen dem dritten und dem zwölften Lebensjahr, besitzt der Audioplayer ein Bluetooth-Modul, kann als Nachtlicht genutzt werden und verfügt über einen integrierten Speicher von 32 GB. Ein Kopfhöreranschluss ist vorhanden, geladen wird der Lautsprecher per USB-C.

Hörkarten, auch zum Selbermachen

Die Konfiguration erfolgt über die App des Anbieters, das Abspielen neuer Audio-Inhalte über so genannte Yoto-Karten. Hier offeriert der Anbieter derzeit vor allem französische und englischsprachige Inhalte an, aber auch Blankokarten, deren Inhalte selbst festgelegt werden können.

Die Blankokarten werden im Zehnerpack für 25 Euro angeboten und sichern bis zu 100 Tracks beziehungsweise bis zu 500 MB Audio-Inhalte. Die Karten können beliebig oft neu bespielt werden, wobei die Inhalte selbst über die Yoto App zugewiesen werden.

Sobald wir die ersten Erfahrungen mit dem Yoto-Player der dritten Generation gesammelt haben, melden wir uns an dieser Stelle noch mal.