Niederlande: Generelles Smartphone-Verbot in Schulen

Die niederländische Zentralregierung hat sich für generelles Verbot von Smartphones, Smart Watches und Tablets in Schulen ausgesprochen und sich diesbezüglich auf ein Smartphone-Verbot per Richtlinie geeinigt, um den betroffenen Schulen so mehr Flexibilität bei der Umsetzung der Forderung zu lassen.

Smartphone-Verbot per Richtlinie

So sollen sich Mobiltelefone auch weiterhin mit in die Unterrichtsräume nehmen lassen, wenn diese zwingend notwendig für anstehende Unterrichtseinheiten sind – etwa wenn es um digitale Kompetenz geht. Andernfalls ist jedoch angedacht, dass Klassenzimmer der Sekundarstufe zur smartphonefreien Zone werden, über die Grundschulen soll heute entschieden werden. Hier wird ein ähnliches Vorgehen erwartet.

Aktuell dürfen persönliche Mobiltelefone in vielen Schulen noch mit in die Klassenräume genommen werden, müssen während der Unterrichtseinheiten hier dann jedoch stumm geschaltet und in den Taschen aufbewahrt werden. Die neue Richtlinie soll hier nun klare Regeln etablieren, die für weniger Ablenkung sorgen und unter anderem auch dafür, dass die Schüler nicht mehr zu beginn jeder Stunde daran erinnert werden müssen, die Geräte erneut zu verstauen.

Umsetzung ab Anfang 2024

Elterninitiativen haben die Vorgaben der Regierung begrüßt, die vorerst nicht in Universitäten und anderen Einrichtungen der höheren Bildung greifen sollen. Durch das einheitliche Verbot stehe man in Familien die sich konsequent gegen das Smartphone in der Schule aussprechen, nicht mehr auf verlorenem Posten.

Für Schüler die aufgrund von Behinderungen und medizinischen Einschränkungen auf das Smartphone angewiesen sind, sollen angepasste Vereinbarungen getroffen werden.

Robbert Dijkgraaf, Physiker und Minister für Bildung, Kultur und Wissenschaft in den Niederlanden, kommentiert die neuen Vorgaben: