Paperback: Lokale Später-Lesen-App für iPhone und iPad

Neue Artikel-Links werden an Paperback über das Teilen-Menü des iPhones übergeben. Diese tauchen anschließend im „Ungelesen“-Bereich der App auf. Hier lassen sich die Artikel dann nicht nur lesen sondern auf Wunsch auch mit Schlagwörtern versehen, erneut abrufen, in Apples Safari-Browser öffnen oder auch in Safaris Reader-Ansicht öffnen, sollte Paperback doch mal Probleme damit haben den Artikel-Inhalt abzurufen.

Sobald ihr dann das nächste mal im Wartezimmer beziehungsweise an der Bushaltestelle Zeit totschlagen müsst, könnt ihr Paperback als Reader für die gesicherten Artikel nutzen. Die Anwendung stellt diese dabei ohne zusätzlichen Ballast, ohne Anzeigen und ohne die typischen Webformatierung, sondern als einen Text dar, der sich in Größe und Schriftart auch noch anpassen lässt.

