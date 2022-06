Niederländische Verbraucherschützer mit Apple-Anpassungen zufrieden

Apple hat seine erneuten Anpassungen der Vorgaben für die Entwickler von im niederländischen App Store angebotenen Dating-Apps hier dokumentiert . Allerdings ist weiterhin kaum zu erwarten, dass die Entwickler damit verbunden attraktive Alternativangebote in ihre Apps einbinden werden. Apple verlangt auch bei außerhalb des App Store verkauften Apps beziehungsweise App-Inhalten seine üblichen Provisionssätze, hier wird den Entwicklern lediglich ein „Rabatt“ von 3 Prozent zugestanden, was im Groben den von den Zahlungsdienstleistern eingestrichenen Gebühren entspricht. Im Rahmen seiner Neuregelung hat Apple den 3-Prozent-Nachlass nun auch auf In-App-Käufe erweitert, auf die Apples vergünstigter Provisionssatz von 15 Prozent anfällt.

Nach einer längeren Schweigeperiode haben sich sowohl Apple als auch die niederländischen Verbraucherschützer ACM im Streit um die In-App-Bezahlmöglichkeiten in Apps wieder zu Wort gemeldet. Apple hat seine Bestimmungen diesbezüglich auf die Niederlande bezogen erneut angepasst und die niederländische Authority for Consumers and Markets zeigt sich darauf bezogen zufrieden: Apple ändere seine unfairen Bedingungen, in dem es nun auch alternative Zahlungsmethoden für Dating-Apps erlaube.

