Netflix Games: Noch in diesem Jahr 50 Spiele für Abonnenten

Während Netflix Games trotz regelmäßiger Neuerscheinungen bisher noch als „Hobby“ durchgehen konnte, macht der Videodienst mit seinen letzten Ankündigungen deutlich, dass er es mit seinem Einstieg in das Genre durchaus ernst meint. Das gemeinsam mit einem Video-Abonnement bei Netflix zur Verfügung gestellte Spielepaket zeigt Ambitionen, es mit vergleichbaren Angeboten wie Apple Arcade aufnehmen zu wollen.

Netflix will seinen Katalog der exklusiv für Abonnenten angebotenen kostenlose Spielen nennenswert ausbauen. Bis zum Jahresende soll sich die Anzahl der darüber verfügbaren Spiele auf rund 50 Titel verdoppeln.

Unter den im Zusammenhang mit der Erweteiterung von Netflix angekündigten Neuerscheinungen finden sich durchaus namhafte Titel und Entwicklerstudios. Auch will Netflix weitere Spielethemen für Film- und Serienproduktionen aufgreifen. Wir kennen dergleichen ja bereits von dem kürzlich auf Netflix Games erschienenen Exploding Kittens. In vergleichbarer Weise wird Netflix mit „Dragon Age: Absolution“ eine auf dem gleichnamigen Rollenspiel basierende Animee-Serie veröffentlichen und hat entsprechende Umsetzungen von „Tekken: Bloodline“ und „Shadow and Bone: Destinies“ angekündigt.

Auch wenn es um neue Spiele geht, kann Netflix mit klangvollen Namen punkten. So hat der Videodienst mit „Lucky Luna“ einen neuen Titel der „Alto’s Odyssey“-Entwickler Snowman exklusiv für seine Abonnenten angekündigt. Mit „La Casa De Papel“ kommt ein Adventure-Game, das auf der TV-Serie „Das Haus des Geldes“ basiert und den Spieler vor die Herausforderung stellt, ein Casino in Monaco zu knacken. Zu den weiteren Spieleankündigungen von Netflix zählen „The Queen’s Gambit Chess“, das sich als aussichtsreiche Schachsimulation präsentiert, „Desta: The Memories Between“ ist ein rundenbasiertes Strategiespiel und mit „Poinpy“ startet die neue Spieleoffensive von Netflix mit einem in der iOS-Version direkt verfügbaren Kletterspiel für Netflix-Kunden.