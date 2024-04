NiCKEL: Girokonto mit Apple Pay setzt auf Spätis und Kioske

Hin und wieder setzen wir uns mit Produktneuvorstellungen auseinander, die uns plötzlich vor Augen führen, dass wir schon länger nicht mehr zur jüngsten Generation gehören. Das seit Ende des letzten Jahres auch in Deutschland erhältliche Girokonto NiCKEL gehört mit dazu.

Ein- und Ausszahlen im LOTTO-Shop

Das mittlerweile in sieben europäischen Ländern erhältliche Angebot der französischen Bank BNP Paribas ist ein Girokonto, das sich auf den Vertrieb über LOTTO-Annahmestellen, Spätis und Kioske konzentriert. Hier kann man ein Konto eröffnen, wo andere günstiges Bier, Instant-Ramen und noch schnell eine Packung Zigaretten mitnehmen. Ein Alleinstellungsmerkmal, das uns nicht wirklich anspricht, die junge Generation jedoch ganz gut abzuholen scheint. Stichwort: Späti-Party all night long.

In Frankreich zählt NiCKEL inzwischen über drei Millionen Kunden, in Deutschland will man im Laufe der nächsten fünf Jahre 5.000 Verkaufsstellen etablieren, um dann mindestens 600.000 Kunden zu erreichen.

Diese sollen ihre Konten direkt im Späti eröffnen und die Shops auch zum Abheben und Einzahlen von Bargeld besuchen können. Die Kontoeröffnung selbst setzt kein Mindesteinkommen voraus und erfordert lediglich ein Ausweisdokument und 25 Euro in bar, die zur Begleichung der ersten Jahresgebühr genutzt werden. Direkt im Lotto-Laden erhalten Anwender dann eine IBAN und die zum Konto gehörende Debit-Mastercard, die sich auch in Kombination mit Apple Pay einsetzen lässt.

Jahrespreise von 25 bis 105 Euro

Insgesamt bietet NiCKEL vier unterschiedliche Zugänge, die sich vor allem auf den Funktionsumfang der Mastercard auswirken. In den drei günstigsten Konto-Stufen werden für Bargeldabhebungen am Geldautomaten etwa 1,50 Euro fällig – im Späti kostet die Bargeldabhebung 0,50 Euro.

Wer sich für das teure NiCKEL-Metal Konto entscheidet, das zusätzlich zur Jahresgebühr von 25 Euro eine Kartengebühr von 80 Euro erhebt, der kann ohne Zusatzkosten unbegrenzt oft Bargeld abheben, erhält eine zusätzliche Reiseversicherung und eine personalisierte Karte aus Edelstahl.