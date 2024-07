NFC-Zahlungen für alle: Apple und EU-Kommission einigen sich

Der Kompromiss hatte sich bereits abgezeichnet, jetzt ist er amtlich: Apple und die Europäische Kommission haben sich darüber verständigt, dass zukünftig auch Drittanbieter die im iPhone verbaute NFC-Technologie für die Abwicklung kontaktloser Zahlungen nutzen können.

It is safe and convenient to pay with your phone. @Apple has committed to allow rivals to access the ‚tap and go’ technology of iPhones. Today’s decision makes Apple’ commitments binding. It opens up competition in this crucial sector.https://t.co/oyidbOOXeW

— Margrethe Vestager (@vestager) July 11, 2024