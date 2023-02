EU-Kommission verbietet TikTok auf Dienstgeräten

Das App-basierte Videoportal TikTok ist gleichermaßen erfolgreich wie auch regelmäßig im Fokus der Kritik. Datenschützer und politische Organisationen warnen davor, dass der Dienst auch als Spionagewerkzeug zugunsten der chinesischen Regierung missbraucht werden könne. Die Europäische Union hat sich jetzt zu einer offiziellen Weisung diesbezüglich durchgerungen und verbietet die Nutzung von TikTok auf dienstlichen Geräten sowie auf persönlichen Geräten, die im Mobilgerätedienst der EU-Kommission registriert sind.

In einer Stellungnahme diesbezüglich lässt die EU-Kommission verlauten, dass die Maßnahme darauf abzielt, den Schutz vor Cybersicherheitsbedrohungen und Cybermaßnahmen zu verbessern, um eventuellen Angriffen im Unternehmensumfeld der Kommission vorzubeugen. In diesem Zusammenhang überprüfe man auch die Sicherheitsentwicklungen anderer Social-Media-Plattformen fortwährend.

Das TikTok-Verbot folgt auf eine bereits seit längerer Zeit bestehende Empfehlung der EU-Kommission an ihre Bediensteten, bei der Nutzung von Social-Media-Plattformen in verstärktem Maß auch das Thema Cybersicherheit zu berücksichtigen. Man räume dergleichen hohe Relevanz ein und müsse daher so früh wie möglich auf potenzielle Cyber-Warnungen reagieren. Ob es damit verbunden einen konkreten Anlass für die Entscheidung gegeben hat, lässt die EU-Kommission offen.

Als Betreiber von TikTok fungiert der eng mit der chinesischen Regierung verbundene Konzern ByteDance. Ein Umstand, der in der Vergangenheit auch in anderen Bereiche schon zu Warnungen vor einem mit der Nutzung der Plattform verbundenem Risiko gesorgt hat. Zudem sieht sich TikTok Berichten zufolge in China massiver Zensur durch die dortige Regierung ausgesetzt.

EU-Entscheidung könnte Signalwirkung haben

Wenngleich die Entscheidung der EU-Kommission nur auf die intern genutzten Geräte konkrete Auswirkungen hat, darf man die Signalwirkung solcher Vorgaben nicht unterschätzen. Eben erst haben wir darüber berichtet, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte die Bundesregierung dazu aufgefordert hat, ihr Angebot auf Facebook vom Netz zu nehmen. Öffentliche Stellen nehmen zunehmend Abstand von umstrittenen Social-Media-Angeboten.