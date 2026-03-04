EcoFlow hat jetzt auch einen 3-in-1-Ladeständer im Programm

EcoFlow ist in erster Linie als Anbieter von Powerstations und Photovoltaik-Lösungen bekannt. Der Hersteller überrascht uns seit einiger Zeit jedoch immer wieder auch mit gewöhnlichem iPhone-Zubehör. Wir haben hier schon Steckernetzteile und Akkus gesehen. Ganz neu bietet EcoFlow in Deutschland nun einen 3-in-1-Ladeständer an.

Der neue 3-in-1-Ladeständer von EcoFlow ist derzeit im Rahmen eines Einführungsangebots mit 30 Prozent Preisnachlass erhältlich. Wird der Rabattcoupon auf der Produktseite aktiviert, sinkt der reguläre Preis von 99,99 Euro beim Kauf auf 69,99 Euro. Das Zubehör ist in den Farben Dunkelgrau und Weiß erhältlich.

Qi2-Ladung mit bis zu 15 Watt

Für eine möglichst komfortable Nutzung lässt sich die integrierte Smartphone-Halterung zwischen 0 und 40 Grad neigen. Dadurch kann das iPhone während des Ladevorgangs im Hoch- und Querformat beispielsweise für Videotelefonate, zum Streamen von Inhalten oder als Nachttischanzeige genutzt werden, ohne dass die Ladeleistung beeinträchtigt wird.

Laut der Produktbeschreibung von EcoFlow ist die neue Tischladestation nach Qi2 zertifiziert und unterstützt das kabellose Laden von iPhones und sonstige mit dem Standard kompatible Smartphones mit einer Leistung von bis zu 15 Watt. Ein iPhone 16 erreicht laut Hersteller nach rund 34 Minuten eine Akkuladung von etwa 50 Prozent.

Integrierter Lüfter gegen Hitze

Um die beim Laden entstehende Wärme zu kontrollieren, verfügt das Gerät über einen integrierten Lüfter. Dieser lässt sich optional aktivieren und soll die Temperatur während des Ladevorgangs nach Angaben des Herstellers um bis zu fünf Grad Celsius reduzieren, um eine gleichbleibende Ladeleistung zu ermöglichen.

Zudem stehen im Sockel eine Ablagefläche für AirPods und hinter dem Smartphone-Magnet ein Ladepuck für die Apple Watch zur Verfügung, die aufgelegte Geräte jeweils mit bis zu fünf Watt laden. Das integrierte Ladegerät für die Apple Watch ist laut EcoFlow von Apple zertifiziert und soll die Uhr beim Laden unter anderem vor Überhitzung und Überladung schützen, was sich positiv auf die Lebensdauer der Batterie auswirkt. Eine Apple Watch Series 10 kann damit laut Hersteller innerhalb von nur 21 Minuten auf rund 50 Prozent geladen werden.