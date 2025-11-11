Tapo P410M: Matter-Außensteckdose mit Energieüberwachung

TP-Link erweitert sein Angebot im Bereich Smart Home um eine Außensteckdose mit Matter-Unterstützung. Der neue Tapo P410M lässt sich über WLAN in bestehende Smart-Home-Systeme integrieren und ist mit gängigen Plattformen wie Apple Home, Google Home, Amazon Alexa und Samsung SmartThings kompatibel. Kostenpunkt: Knapp 25 Euro.

Nutzer können angeschlossene Geräte wie Gartenpumpen oder Außenbeleuchtungen per Tapo-App, Zeitplan oder Sprachbefehl steuern. Der Betrieb erfolgt über eine verschlüsselte WLAN-Verbindung, zusätzliche Hardware wie ein Hub wird nicht benötigt. Die Einrichtung erfolgt wahlweise über Bluetooth oder direkt durch Scannen des Matter-Codes. Ein Abwesenheitsmodus sowie Timer-Funktionen ermöglichen automatisierte Abläufe.

Das Gehäuse der Steckdose ist gemäß Schutzklasse IP54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Damit ist das Gerät für den ganzjährigen Einsatz im Außenbereich geeignet. Der Hersteller gibt einen Betriebstemperaturbereich von minus 20 bis plus 50 Grad Celsius an. Ein Überhitzungs- und Überlastschutz soll sowohl angeschlossene Verbraucher als auch das Gerät selbst schützen. Zusätzlich ist eine Kindersicherung vorhanden. Die verbaute Nulldurchgangserkennung soll Spannungsspitzen beim Schalten reduzieren und damit die Lebensdauer der verbauten Relais verlängern.

Verbrauchsmessung und Einspeiseerkennung

Neben der Schaltfunktion bietet der Tapo P410M auch eine integrierte Energieüberwachung. Diese misst den aktuellen Stromverbrauch in Echtzeit und kann zudem erkennen, ob Energie aus dem Stromnetz entnommen oder in dieses eingespeist wird. Diese Funktion richtet sich unter anderem an Betreiber kleiner Balkonkraftwerke, die auf eine einfache Kontrolle ihrer Energieerzeugung Wert legen.

Auf Basis der Verbrauchsdaten lassen sich automatisierte Abläufe definieren, etwa die Zuschaltung bestimmter Verbraucher bei überschüssigem Solarstrom. Die Steuerung erfolgt über die Tapo-App. Dort lassen sich Zeitpläne und Szenarien definieren, die mit weiteren Smart-Home-Komponenten kombiniert werden können. Der Tapo P410M ist ab sofort zum Preis von 24,90 Euro im Handel erhältlich.