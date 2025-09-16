Neue Beats Hüllen für iPhone 17 Modelle jetzt deutlich günstiger

Beats, die auf Audioprodukte spezialisierte Apple-Tochter, setzt die im vergangenen Jahr gestartete Linie eigener iPhone-Hüllen fort und bietet bekanntlich auch für die aktuellen Geräte eine neue Kollektion an.

Drei Modelle mit unterschiedlichen Schwerpunkten

Die neuen Hüllen decken die Modellreihen iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max und iPhone Air ab. Käuferinnen und Käufer können zwischen drei Varianten wählen: einem schlanken Standard-Case, einem Kickstand Case mit integrierter Trageschlaufe sowie einem besonders robusten Rugged Case. Alle Modelle sind mit MagSafe kompatibel und unterstützen die Kamerasteuerung der neuen iPhones.

Das Standard-Case ist auf eine schlanke Bauweise ausgelegt, innen mit Mikrofaser ausgekleidet und außen mit einer matten Oberfläche versehen. Es steht in mehreren Farben zur Auswahl und kostet nur noch 40 Euro statt regulär 55 Euro.

Das Kickstand Case richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die ihr iPhone häufiger im Querformat aufstellen möchten. Dafür dient eine abnehmbare Schlaufe, die sich seitlich befestigen und als Stütze nutzen lässt. Diese Variante ist mit einem Listenpreis von 69 Euro beschriftet. Das Rugged Case ist mit einer verstärkten Hartschale, stoßabsorbierenden Seitenwänden sowie einem geschlossenen Unterteil ausgestattet. Es soll das Gerät auch bei stärkeren Belastungen zuverlässig schützen und wird eigentlich zu einem Preis von 89 Euro angeboten.

Preisnachlässe von über 25 Prozent

Neu ist, dass die gesamte Kollektion aktuell mit deutlichen Rabatten angeboten wird. Je nach Modell liegt der Nachlass zwischen 17 und 27 Prozent. Damit reduziert sich der Einstiegspreis für das Standard-Case auf nur noch 40 Euro. Auch Kickstand- und Rugged-Case liegen im Angebot zu 54 Euro bzw. 74 Euro spürbar unter den regulären Preisen. Die Hüllen können ab sofort über den Apple Store und den Onlinehandel bestellt werden. Ergänzend hebt Beats hervor, dass alle Verpackungen vollständig aus Naturfasern bestehen, die entweder recycelt oder aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Quellen stammen.

Die Preissenkung dürfte den Absatz der Zubehörreihe weiter ankurbeln, nachdem Beats im vergangenen Jahr erstmals eigene iPhone-Cases eingeführt hatte. Mit der neuen Generation positioniert sich das Unternehmen klar im Segment zwischen Designanspruch und Schutzfunktion.