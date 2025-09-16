Neue Beats Hüllen für iPhone 17 Modelle jetzt deutlich günstiger

iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 114 Artikel

Beats, die auf Audioprodukte spezialisierte Apple-Tochter, setzt die im vergangenen Jahr gestartete Linie eigener iPhone-Hüllen fort und bietet bekanntlich auch für die aktuellen Geräte eine neue Kollektion an.

Drei Modelle mit unterschiedlichen Schwerpunkten

Die neuen Hüllen decken die Modellreihen iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max und iPhone Air ab. Käuferinnen und Käufer können zwischen drei Varianten wählen: einem schlanken Standard-Case, einem Kickstand Case mit integrierter Trageschlaufe sowie einem besonders robusten Rugged Case. Alle Modelle sind mit MagSafe kompatibel und unterstützen die Kamerasteuerung der neuen iPhones.

Das Standard-Case ist auf eine schlanke Bauweise ausgelegt, innen mit Mikrofaser ausgekleidet und außen mit einer matten Oberfläche versehen. Es steht in mehreren Farben zur Auswahl und kostet nur noch 40 Euro statt regulär 55 Euro.

Das Kickstand Case richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die ihr iPhone häufiger im Querformat aufstellen möchten. Dafür dient eine abnehmbare Schlaufe, die sich seitlich befestigen und als Stütze nutzen lässt. Diese Variante ist mit einem Listenpreis von 69 Euro beschriftet. Das Rugged Case ist mit einer verstärkten Hartschale, stoßabsorbierenden Seitenwänden sowie einem geschlossenen Unterteil ausgestattet. Es soll das Gerät auch bei stärkeren Belastungen zuverlässig schützen und wird eigentlich zu einem Preis von 89 Euro angeboten.

Beats iPhone 17 Kickstand Case mit MagSafe und Kamerasteuerung, integrierter Ständer und Trageschlaufe, Matte... 54,00 EUR 69,00 EUR

Preisnachlässe von über 25 Prozent

Neu ist, dass die gesamte Kollektion aktuell mit deutlichen Rabatten angeboten wird. Je nach Modell liegt der Nachlass zwischen 17 und 27 Prozent. Damit reduziert sich der Einstiegspreis für das Standard-Case auf nur noch 40 Euro. Auch Kickstand- und Rugged-Case liegen im Angebot zu 54 Euro bzw. 74 Euro spürbar unter den regulären Preisen. Die Hüllen können ab sofort über den Apple Store und den Onlinehandel bestellt werden. Ergänzend hebt Beats hervor, dass alle Verpackungen vollständig aus Naturfasern bestehen, die entweder recycelt oder aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Quellen stammen.

Beats iPhone 17 Rugged Case mit MagSafe und Kamerasteuerung, auf Stuzfestigkeit getestet, Matte Außenseite mit... 74,00 EUR 89,00 EUR

Die Preissenkung dürfte den Absatz der Zubehörreihe weiter ankurbeln, nachdem Beats im vergangenen Jahr erstmals eigene iPhone-Cases eingeführt hatte. Mit der neuen Generation positioniert sich das Unternehmen klar im Segment zwischen Designanspruch und Schutzfunktion.

Beats iPhone 17 Pro Case mit MagSafe und Kamerasteuerung, Matte Außenseite, Innenfutter aus Mikrofaser – Felsblau 40,00 EUR 55,00 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
16. Sep. 2025 um 12:12 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


  • So frech. Habe mit dem neuen iPhone bei Apple ein Beats Case mitbestellt. Ich hätte nicht gedacht das die Preise in diesem Jahr so schnell fallen. Da fülle ich mich seltsam verschaukelt:)

  • Wenn es ankommt einfach zurück schicken . Glaube man kann es nicht einzeln stornieren ohne alles zu stornieren. Beim Air werde ich das erste Mal kein case benutzen einfach weil es dann überhaupt kein Sinn mehr macht wegen der Optik und Haptik .

  • Dann doch lieber Rhinoshield die kann man komplett personalisieren für ca. 50€ mit MagSafe und Tasten

  • Wie verhält es sich mit der Hitzeentwicklung?

    Apple hat ja extra Aluminium beim Pro verwendet, damit es besser die Hitze ableitet im
    Gegensatz zu Titan ….

    • Für mich klingt es eher nach: Wir sind auf Aluminium gewechselt, weil spart Geld :D
      Aber really. Solange man mit den Dingern nicht 24/7 Videos rendert oder Genjin Impact spielt, wird kein aktuelles Smartphone mehr in der Hand wirklich kochen. Diese ganze Werbung rund um die Kühlung und Performance ist für mich nur wieder ein Gebüsch mehr, weil einem nichts besseres mehr einfällt. Von daher: Mach dir mal keinen Kopp, dass ein bisschen Plastik deine Performance beim WhatsAppen oder Fotos knipsen benachteiligt :D

  • Wie verhält es sich mit der Hitzeentwicklung unter der Hülle?
    Apple hat ja extra Aluminium anstatt Titan wieder eingeführt ..

  • Kickstand orange für 17 pro leider nicht verfügbar….

  • einfach eine hülle für 3,99& bestellen und gut ist.
    sind alles cent artikel. die schlagen massiv marge drauf.

  • Wäre die Hülle an der Unterseite geschlossen, wäre das eine Option, so leider nicht

