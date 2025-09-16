Bis 27% auf Standard, Rugged und Kickstand-Case
Neue Beats Hüllen für iPhone 17 Modelle jetzt deutlich günstiger
Beats, die auf Audioprodukte spezialisierte Apple-Tochter, setzt die im vergangenen Jahr gestartete Linie eigener iPhone-Hüllen fort und bietet bekanntlich auch für die aktuellen Geräte eine neue Kollektion an.
Drei Modelle mit unterschiedlichen Schwerpunkten
Die neuen Hüllen decken die Modellreihen iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max und iPhone Air ab. Käuferinnen und Käufer können zwischen drei Varianten wählen: einem schlanken Standard-Case, einem Kickstand Case mit integrierter Trageschlaufe sowie einem besonders robusten Rugged Case. Alle Modelle sind mit MagSafe kompatibel und unterstützen die Kamerasteuerung der neuen iPhones.
Das Standard-Case ist auf eine schlanke Bauweise ausgelegt, innen mit Mikrofaser ausgekleidet und außen mit einer matten Oberfläche versehen. Es steht in mehreren Farben zur Auswahl und kostet nur noch 40 Euro statt regulär 55 Euro.
Das Kickstand Case richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die ihr iPhone häufiger im Querformat aufstellen möchten. Dafür dient eine abnehmbare Schlaufe, die sich seitlich befestigen und als Stütze nutzen lässt. Diese Variante ist mit einem Listenpreis von 69 Euro beschriftet. Das Rugged Case ist mit einer verstärkten Hartschale, stoßabsorbierenden Seitenwänden sowie einem geschlossenen Unterteil ausgestattet. Es soll das Gerät auch bei stärkeren Belastungen zuverlässig schützen und wird eigentlich zu einem Preis von 89 Euro angeboten.
Preisnachlässe von über 25 Prozent
Neu ist, dass die gesamte Kollektion aktuell mit deutlichen Rabatten angeboten wird. Je nach Modell liegt der Nachlass zwischen 17 und 27 Prozent. Damit reduziert sich der Einstiegspreis für das Standard-Case auf nur noch 40 Euro. Auch Kickstand- und Rugged-Case liegen im Angebot zu 54 Euro bzw. 74 Euro spürbar unter den regulären Preisen. Die Hüllen können ab sofort über den Apple Store und den Onlinehandel bestellt werden. Ergänzend hebt Beats hervor, dass alle Verpackungen vollständig aus Naturfasern bestehen, die entweder recycelt oder aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Quellen stammen.
Die Preissenkung dürfte den Absatz der Zubehörreihe weiter ankurbeln, nachdem Beats im vergangenen Jahr erstmals eigene iPhone-Cases eingeführt hatte. Mit der neuen Generation positioniert sich das Unternehmen klar im Segment zwischen Designanspruch und Schutzfunktion.
So frech. Habe mit dem neuen iPhone bei Apple ein Beats Case mitbestellt. Ich hätte nicht gedacht das die Preise in diesem Jahr so schnell fallen. Da fülle ich mich seltsam verschaukelt:)
Oh man, sowas ist immer doof. Aber zum Glück hat man ja 14 Tage Zeit, die Ware zu prüfen und ggf. zurückzusenden ;)
Vorher Support anschreiben. Meist sind die ja kulant. Das zurücksenden möchte niemand.
Sofort zurückschicken und neu bestellen.
Selbst 40€ ist schon echt frech. Allerhöchstens 15€ inkl. Appleaufschlag.
Der Rabatt jetzt läuft allerdings auch über Amazon und nicht bei Apple
Wenn es ankommt einfach zurück schicken . Glaube man kann es nicht einzeln stornieren ohne alles zu stornieren. Beim Air werde ich das erste Mal kein case benutzen einfach weil es dann überhaupt kein Sinn mehr macht wegen der Optik und Haptik .
Ich habe mir mal so einen Bumper zum Air bestellt
Grade die glänzenden Seiten finde ich sehr schön und ein Bumper kommt daher für mich nicht in Frage . Wer weiß vielleicht überdenke ich das nach ein paar Tagen auch wieder .
Unten geöffnet = nogo bei mir.
Erschließt sich mir auch nicht warum der Bereich ausgespart ist an der Hülle.
So wird Geld gespart Bei der Produktion das kommt alles mit ins Eichenholz vom Gäste WC der Luxusjacht des Beats Bosses
Wenn man z.B. zwischen Apps wechselt wischt man immer über den Rand der Hülle. Ist die Hülle unten offen, stört diese nicht. Für mich z.B. wesentlich angenehmer in der Bedienung.
Ja okay
Kann ich nachvollziehen allerdings würde eine unten geschlossene Hülle in dem Bereich als Leitplanke oder Seitenführung dienen ;oP
Nicht nur unten, sondern auch der ganze riesige Kamerabuckel
Welche Hülle könnt ihr denn sonst Empfehlen?
ESR bin ich bisher immer zufrieden gewesen an Hüllen und Zubehör .
Sind die von innen auch mit Flies? So wie die Original Apple Hüllen?
Pitaka
Bin jetzt von Pitaka zu Benks gewechselt. Tatsächlich nochmal einen Ticken geiler in der Qualität. Aber sonst unterschreibe ich das: Die dünnen Aramid-Cases sind echt noice.
Ich habe mir die Torras Q3 Air bestellt. Macht einen guten Eindruck. Hatte auch vorher schon Torras Hüllen und Torras Schutzglas. Alle haben eine gute Qualität.
Das Schutzglas ist seit dem Neukauf des iPhone 14 Pro am Erscheinungstag drauf und sie noch aus wie neu.
Dann doch lieber Rhinoshield die kann man komplett personalisieren für ca. 50€ mit MagSafe und Tasten
Wie verhält es sich mit der Hitzeentwicklung?
Apple hat ja extra Aluminium beim Pro verwendet, damit es besser die Hitze ableitet im
Gegensatz zu Titan ….
Für mich klingt es eher nach: Wir sind auf Aluminium gewechselt, weil spart Geld :D
Aber really. Solange man mit den Dingern nicht 24/7 Videos rendert oder Genjin Impact spielt, wird kein aktuelles Smartphone mehr in der Hand wirklich kochen. Diese ganze Werbung rund um die Kühlung und Performance ist für mich nur wieder ein Gebüsch mehr, weil einem nichts besseres mehr einfällt. Von daher: Mach dir mal keinen Kopp, dass ein bisschen Plastik deine Performance beim WhatsAppen oder Fotos knipsen benachteiligt :D
Wie verhält es sich mit der Hitzeentwicklung unter der Hülle?
Apple hat ja extra Aluminium anstatt Titan wieder eingeführt ..
Sorry Doppelpost, aber war nicht einsehbar ob es beim ersten Mal ’n geklappt hat
Kickstand orange für 17 pro leider nicht verfügbar….
einfach eine hülle für 3,99& bestellen und gut ist.
sind alles cent artikel. die schlagen massiv marge drauf.
+1.
Wäre die Hülle an der Unterseite geschlossen, wäre das eine Option, so leider nicht