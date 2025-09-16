Räumliche Szenen: iOS 26 bringt 3D-Effekte auch für ältere Fotos

iOS 26 bringt auch neue Möglichkeiten für die Darstellung von Fotos als Hintergrundbild. Die sogenannten 3D-Hintergründe vermitteln einen räumlichen Effekt, bei dem die Bildelemente auf die Bewegung des iPhones reagieren. Diese von Apple auch „Spatial Scenes“ – räumliche Szenen – genannte Darstellungsoption steht auch in Verbindung mit dem Fotos-Widget für den Home-Bildschirm zur Verfügung.

Wenn ihr viel mit dem iPhone fotografiert, ist das Fotos-Widget ungeachtet der Neuerung eine dicke Empfehlung. Der in verschiedenen Größen verfügbare „Bilderrahmen“ für den Home-Bildschirm zeigt nach dem Zufallsprinzip Bilder aus dem Fotoalbum „Empfohlene Fotos“ und lässt sich lokal auf dem iPhone verwenden, ohne dass man Apples iCloud-Fotospeicher nutzt.

3D-Effekt auch bei alten Fotos

Die neuen 3D-Effekte werden von iOS 26 automatisch generiert. Das System analysiert dabei das gewählte Bild, um zwischen Motiv und Hintergrund zu unterscheiden. Auf dieser Basis wird festgelegt, welche Bildbereiche statisch bleiben und welche sich beim Neigen des iPhones verschieben.

Diese Art und Weise der Umsetzung erlaubt es, die 3D-Effekte in Bilder zu integrieren, die mit einer ganz gewöhnlichen Kamera aufgenommen wurden. Es reicht aus, wenn die im Vordergrund befindlichen Elemente klar erkennbar sind. Hardwareseitig wird für die Funktion mindestens ein iPhone 12 vorausgesetzt.

Räumliche Szenen ausprobieren und deaktivieren

Wenn ihr das Ganze einfach mal ausprobieren wollt, könnt ihr in der Fotos-App ein beliebiges Bild auswählen und den 3D-Effekt mithilfe der neuen Taste für räumliche Szenen aktivieren.

In dem oben von uns angesprochenen Fotos-Widget sorgt die Berechnung des Effekts teils dafür, dass sich das Foto beim Wechsel auf die entsprechende Seite des Home-Bildschirms kurz bewegt. Wenn ihr euch daran stört oder ihr den Effekt grundsätzlich für die Darstellung im Fotos-Widget deaktivieren wollt, könnt ihr dies mithilfe der mit iOS 26 neu hinzugekommenen Widget-Einstellung „Effekt für räumliche Szene“ tun.