Beats bietet zu den neuen iPhones passende Hüllen an

Die Apple-Tochter Beats bietet auch in diesem Jahr wieder eigene Schutzhüllen für die neuen iPhone-Modelle an. Die neuen Cases werden zu Preisen zwischen 55 Euro und 89 Euro im Apple Store angeboten und lassen sich bereits vor dem Verkaufsstart der iPhones selbst bestellen.

Passend für die Geräteversionen iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max und iPhone Air hat Beats zunächst ein halbwegs schlankes Standardmodell mit MagSafe-Unterstützung im Programm, das innen mit weicher Mikrofaser ausgekleidet ist und dessen Außenschale Apple zufolge robust und dank der matten Oberfläche nicht besonders anfällig für Kratzer und Fingerabdrücke ist. Die Hülle lässt sich in den Farben Grau, Blau, Rosa und Beige bestellen.

Darauf basierend bietet Apple eine Beats-Hülle namens Kickstand Case an, die in den gleichen Farben, allerdings nur für das iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max verfügbar ist. Hier ist eine abnehmbare Trageschlaufe im Lieferumfang enthalten, die sich seitlich am Gehäuse befestigen lässt und im Querformat auch als Stütze verwendet werden kann.

Darüber hinaus hat Beats mit dem Rugged Case eine der Produktbeschreibung zufolge besonders widerstandsfähige neue iPhone-Hülle im Programm, die ebenfalls nur für das iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max angeboten wird. Die Rugged-Hülle ist mit verstärkten Seiten, geschlossenem Boden und einer griffigen Oberfläche ausgestattet, was nicht nur eine bessere Handhabung ermöglichen, sondern auch Stürze und Kratzer besser abfangen soll. Hier stehen die Farben Orange, Blau, Grau und Schwarz zur Auswahl zur Verfügung, wobei die Tastenabdeckungen teils kontrastreich gelb abgesetzt sind.

Beats-Cases gehen ins zweite Jahr

Beats hat im vergangenen Jahr erstmals im Stil der eigenen Produkte gehaltene iPhone-Hüllen ins Programm genommen. Mit den neuen Cases wird dies nun passend für die neuen iPhone-Modelle fortgesetzt, was ein wenig darauf schließen lässt, dass das Zubehör gut am Markt ankommt.