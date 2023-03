Sonos Era 100: Überzeugender Nachfolger für den Sonos One

Mit dem Era 100 hat Sonos seine Einstiegsklasse überarbeitet. Der ab dem 28. März erhältliche Lautsprecher bewirbt sich mit diversen Verbesserungen als Nachfolger des Sonos One. So sorgen beim Sonos Era 100 zwei statt bislang ein Hochtöner für ein breiteres Klangbild, ergänzend hat der Hersteller einen größeren Woofer verbaut, der die Mitteltöne abdeckt und für merklich mehr Volumen und tiefere Bässe sorgt.

Das Touch-Bedienfeld auf der Oberseite des Lautsprechers kommt gegenüber dem Vorgänger zwar weitgehend unverändert. Definitiv ein Plus ist hier allerdings der sehr angenehm bedienbare, in eine längliche Vertiefung integrierte berührungsempfindliche Lautstärkeregler.

Sonos Era 100 unterstützt auch Bluetooth

Sonos hat den Era 100 gegenüber dem Sonos One auch von den Verbindungsmöglichkeiten her deutlich aufgewertet, das integrierte WLAN-Modul unterstützt jetzt WiFi 6 und der Sonos Era 100 kann optional als gewöhnlicher Bluetooth-Lautsprecher verwendet werden.

Allerdings ist beim Sonos Era der beim One noch ab Werk vorhandene Ethernet-Anschluss weggefallen. Wer seinen Era 100 per Kabel verbinden will, ist auf einen zusätzlichen USB-C-Adapter angewiesen. Dieser bringt zusätzlich einen 3,5-mm-Eingang mit, alternativ bietet Sonos auch einen ausschließlichen Line-in-Adapter an.

Der Sonos Era 100 ist mit Abmessungen von 182,5 x 120 x 130,5 mm zwei Zentimeter höher und auch etwas tiefer als der Sonos One. Das Gewicht des Lautsprechers liegt bei 2 Kilogramm.

Man hört den Unterschied zum Sonos One

Soviel zu den Eckdaten des neuen Sonos-Lautsprechers. Damit verbunden stellt sich natürlich die Frage, ob man diese Unterschiede tatsächlich wahrnimmt. Die Antwort ist ein klares Ja. Auch wenn bereits der Sonos One mit für seine Größe hervorragenden Klangeigenschaften punkten kann, der Era 100 klettert hier hörbar noch eine Stufe höher.

Die akustische Beurteilung hängt natürlich im Detail besonders auch vom Stil und der Qualität des Ausgangsmaterials ab. Platziert man den Era 100 dort, wo man zuvor stets „nur“ mit dem Sonos One Musik gehört hat, so macht sich das von Sonos beworbene Plus an Klangvolumen und vor allem auch die erweiterte Bassleistung deutlich hörbar bemerkbar.

Die die nun zwei, seitlich abstrahlenden Tweeter sorgen besonders auch für einen besseren Stereoeffekt, wobei sich dergleichen natürlich keinesfalls mit dem Klangerlebnis bei zwei zu einem echten Stereoset gekoppelten Lautsprechern vergleichen lässt. Ein solches Dual-Setup lässt sich natürlich auch mit den neuen Era-Lautsprechern wieder konfigurieren.

Sprachsteuerung optional

Wir haben den Sonos Era 100 vorrangig klassisch über WLAN verwendet. Die Einbindung und der Betrieb über Bluetooth haben sich beim Ausprobieren aber ebenfalls einfach und zuverlässig präsentiert.

Der Era 100 unterstützt auch die Sprachsteuerung mithilfe von Amazon Alexa oder Sonos Voice Control. Letzteres steht bislang allerdings nur auf Englisch oder Französisch zur Verfügung. Wer komplett auf derartige Funktionen verzichten will, kann die in den Lautsprecher integrierten Mikrofone über einen Hardware-Schalter auf der Rückseite abschalten.

Zumindest bei der Einrichtung des Lautsprechers solltet ihr die Mikrofone jedoch vorübergehend aktivieren. Sonos erlaubt die empfehlenswerte akustische Anpassung an den jeweiligen Raum mithilfe seiner Trueplay-Kalibrierung. Inzwischen besteht hier alternativ zur erweiterten Anpassung, bei der man sich mit dem iPhone in der Hand durch den Raum bewegen muss, auch die Möglichkeit zum schnellen Auto-Tuning innerhalb von wenigen Sekunden.

Breit aufgestelltes Multiroom-System

Genügen die genannten Verbesserungen als Argument, um den Vorgänger durch das neue Modell zu ersetzen? Sofern ihr kein überflüssiges Geld in der Tasche habt, vermutlich nicht. Als Einstieg in die Sonos-Welt oder auch als Erweiterung eines bestehenden Setups ist der Era 100 – wenngleich mit 279 Euro im UVP nochmal 50 Euro teurer als der One – jedoch eine hervorragende Wahl.

Sonos bewirbt sich mit den neuen Era-Modellen einmal mehr als hervorragende und vor allem vielseitige Alternative zu vergleichbaren Systemen anderer Herstellern – auch Apple kann uns mit seinem zu eng gestrickten, vorrangig auf das eigene Musikabo ausgerichteten HomePod-Konzept nicht überzeugen.

Die WLAN-Lautsprecher von Sonos unterstützen mittlerweile 140 verschiedene Online-Musikquellen inklusive Hörbuchdiensten und Internetradios direkt, darunter alle populären Musikdienste. Damit verbunden ist teils auch die direkte Wiedergabe in Lossless-Qualität (beispielsweise Deezer und Amazon Music) oder auch von Dolby Atmos beziehungsweise 3D-Audio (aktuell über Amazon Music und Apple Music) möglich. Ergänzend bietet Sonos auch die Offline-Option, eine beispielsweise auf einem NAS-Laufwerk oder Computer vorhandene lokale Musikbibliothek in das System einzubinden.