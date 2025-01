Neue „Wo ist?“-Tracker-Karte wirbt mit 6 Jahren Batterielaufzeit

Mit der AirTag-Karte von Novoo gibt es wieder einen Neuankömmling im Bereich der mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk kompatiblen Dingefindern zu vermelden. Das Zubehör wird vorübergehend zum Einführungspreis von 16,24 Euro angeboten. Ihr kommt auf diesen Endpreis, wenn ihr den auf der Produktseite angezeigten Rabattcoupon über 30 Prozent und zusätzlich den dort ebenfalls angezeigten 5-Prozent-Coupon aktiviert.

Kauft man das ebenfalls erhältliche Doppelpack, fällt der Einzelpreis dank der Rabattaktion sogar unter 14 Euro. Zudem ist zu den gleichen Konditionen auch ein buntes Modell der Karte erhältlich.

Kein Akku, aber 6 Jahre Laufzeit

Auf den ersten Blick unterscheidet sich die Novoo-Karte nicht sonderlich von den sonst in diesem Segment angebotenen Produkten. Allerdings wirbt der Hersteller mit einer besonders langen Batterielaufzeit. Bis zu sechs Jahre soll das Zubehör dauerhaft verwendbar sein. Bei den Produkten anderer Hersteller wird in der Regel eine Lebensdauer von zwei bis drei Jahren genannt.

Dazu gleich ein Hinweis: Lasst euch nicht durch in der Produktbeschreibung enthaltene Passagen wie „verfügt über einen 540-mAh-Akku“ oder „kein häufiges Aufladen erforderlich“ in die Irre führen. Die Novoo-Karte ist nicht mit einer wiederaufladbaren Batterie ausgestattet, sondern wandert nach Ablauf ihrer Zeit in den Müll. Wir bevorzugen hier sofern möglich Produkte, in denen wiederaufladbare Akkus verbaut sind und die inzwischen regelmäßig auch schon unter 20 Euro erhältlich sind.

1,6 Millimeter dünn und wasserfest

Von Vorteil bei den Einweg-Karten ist auf jeden Fall, dass sie in der Regel nochmal ein Stück dünner sind als bei den wiederaufladbaren Modellen der Fall. Novoo gibt die Stärke seiner AirTag-Karten mit 1,6 Millimetern an.

Das Zubehör ist nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt und sollte auch kurzzeitiges Untertauchen überleben. Ergänzend zur Möglichkeit der Ortung mithilfe der „Wo ist?“-App von Apple kann auf der Karte auch einen 80 Dezibel lauten Signalton abspielen.

Falls ihr euch für den Kauf entscheidet, achtet darauf, dass ihr wie oben angegeben die Rabattcoupons aktiviert und prüft unbedingt auch den beim Kaufabschluss angezeigten Endpreis.