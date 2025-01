Belkin erweitert seine ScreenForce-Reihe um Kamera-Schutzringe

Belkin hat seine ScreenForce-Produktreihe um Schutzringe für die Kamerobjektive des iPhone 16 erweitert. In den USA bereits als TemperedGlass Camera Lens Protector erhältlich, dürfte das neue Zubehör bald auch bei Belkin Deutschland zu haben sein.

Belkin bietet die Schutzringe in passenden Varianten für die vier verschiedenen Modelle des iPhone 16 an. Das auf der amerikanischen Webseite des Herstellers gelistete Angebot irritiert allerdings noch etwas. So ist hier ungeachtet davon, ob man das Set für die beiden Objektive des iPhone 16 beziehungsweise des iPhone 16 Plus oder die Variante für die mit drei Kameraobjektiven ausgestatteten Pro-Modelle des iPhone 16 wählt, stets von einem Set mit zwei Schutzringen die Rede. Auf den Bildern werden jedoch teilweise auch drei Ringe angezeigt.

Belkin bewirbt seine Objektivringe damit, dass die Härte der Schutzgläser mit 9H dem Wert von Panzerglas entspricht, und somit auf der zweithöchsten Stufe der Mohs-Skala liegt. Die Ringe sollen sich einfach anbringen und bei Bedarf auch wieder abnehmen lassen und keinerlei Einfluss auf das Verhalten der Kamera, die Schärfefunktion oder die Leistung des LED-Blitzlichts haben. Die Stärke des Schutzglases wird mit 0,33 Millimetern angegeben und die Ringe sollen sich auch ohne Probleme mit iPhones verwenden lassen, die in einer Schutzhülle stecken.

Belkin veranschlagt den Preis für die gelisteten Zweiersets in seinem US-Shop mit 14,99 Dollar.

Schutzringe werden auch als Deko verwendet

Kameraschutzringe sind keine Erfindung von Belkin. Mittlerweile bieten verschiedenste Hersteller dergleichen an. Zum Teil sollen die Produkte nicht nur die Objektive schützen, sondern auch für optischen Anreiz sorgen. Beispielsweise kann man das Zubehör auch mit Strass besetzt oder in verschiedenen Farben kaufen.

https://images.iphone-ticker.de/wp-content/uploads/2025/01/belkin-kamera-schutz-ringe-feature.jpg

Die Suche nach Kameraschutzringen bei Amazon spuckt eine Vielzahl von Ergebnissen aus. Zumindest auf dem Papier mit den Daten der Belkin-Ringe vergleichbare Produkte gibt es hier bereits ab 6 Euro. Qualitativ können wir hier keine Aussagen machen. Für eure Erfahrungsberichte und Tipps stehen die Kommentare offen.