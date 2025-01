Congstar stattet seine Prepaid-Tarife mit mehr Datenvolumen aus

Insbesondere im Bereich der günstigen Smartphone-Tarife führt der Wettstreit der Anbieter um Marktanteile inzwischen regelmäßig zu Verbesserungen für die Endkunden. Jetzt ist Congstar wieder an der Reihe. Der Telekom-Ableger stockt seine Prepaid-Tarife auf und wirbt einmal mehr mit dauerhaft mehr Datenvolumen um neue Kunden.

Das Daten-Upgrade von Congstar startet direkt heute und stattet Kunden in den Prepaid-Tarifen Allnet Flat M, Allnet Flat L und Allnet Flat XL mit jeweils 5 GB mehr Datenvolumen aus.

Die Prepaid-Tarife von Congstar laufen jeweils vier Wochen. Achtet auch bei den Prepaid-Angeboten anderer Hersteller auf diese Eigenheit, wenn ihr einen detaillierten Preisvergleich mit Tarifen auf Monats- oder gar auf Jahresbasis anstrebt.

In der Tarifstufe Prepaid Allnet Flat M erhält man für 10 Euro fortan 15 statt bisher 10 GB Datenvolumen. Bei der zum Preis von 12 Euro erhältlichen Congstar Allnet Flat L sind jetzt 20 statt 15 GB Datenvolumen inklusive und mit der Congstar Prepaid Allnet Flat XL stehen zum Preis von 16 Euro alle 28 Tage 25 statt 20 GB Datenvolumen zur Verfügung. Bestandskunden können einfach in die angepassten Tarifmodelle wechseln.

Alle Prepaid-Tarife von Congstar haben die Nutzung des 5G-Netzes der Telekom inklusive. Zudem ist eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze enthalten. Dank der Option „GB+“ erhöht sich das enthaltene Datenvolumen mit jedem Jahr der Nutzungsdauer um ein zusätzliches Gigabyte.

Discounter-Tarife bieten noch mehr fürs Geld

Bereits zu Wochenbeginn wurden die zu Congstar gehörenden Discounter-Tarife ja! Mobil und Penny Mobil vom Datenvolumen her deutlich aufgewertet. Hier bekommt man in der Tarifstufe „Smart Max“ jetzt 60 statt 30 GB zum Preis von 18,99 Euro. Der Tarif „Smart Plus“ enthält jetzt 30 statt 20 GB Datenvolumen für 13,99 Euro und schon für 8,99 Euro gibt es unter dem Label „Prepaid Smart“ mittlerweile 15 statt zuvor 10 GB Datenvolumen.

In diesen Tarifmodellen kann man das 5G-Netz der Telekom zudem mit bis zu 50 Mbit/s, in der Stufe „Smart Max“ in Kürze sogar mit bis zu 100 Mbit/s nutzen. Bei den Haustarifen von Congstar ist hier weiterhin schon bei 25 Mbit/s Schluss.