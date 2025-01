Neue „Wo ist?“-Karte mit wiederaufladbarem Akku

Es gibt einen Neuzugang auf dem Markt für mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk kompatiblen Tracker-Karten. Der Anbieter Lululook ist hier jetzt ebenfalls vertreten und bietet seinen Bluetooth Wallet Tracker anlässlich des Verkaufsstarts in Deutschland zum Einführungspreis von 19,74 Euro an. Aktiviert den 40-Prozent-Gutschein auf der Produktseite, um diesen Preis zu erhalten.

Der Wallet-Tracker von Lululook lässt sich in Apples „Wo ist?“-Netzwerk einbinden und in der Folge auch mithilfe der „Wo ist?“-App von Apple orten. Die Verbindung erfolgt dabei über Bluetooth und im Falle eines Verlustes kann der Standort der Karte auch von anderen iPhones erfasst und an das „Dingefinder-Netzwerk“ von Apple übergeben werden.

Besonders gut gefällt uns, dass es sich bei der „Wo ist?“-Karte von Lululook nicht um einen Wegwerfartikel handelt, sondern man den integrierten Akku wieder aufladen kann. Hierfür kann man ein gewöhnliches mit Qi oder MagSafe kompatibles Ladegerät verwenden. Einmal vollständig aufgeladen, soll der integrierte Akku bis zu fünf Monate lang arbeiten.

Der Wallet-Tracker von Lululook ist mit 86 x 54 Millimeter in etwa so groß wie eine Kreditkarte und zwei Millimeter dick. Das Gehäuse ist aus Polycarbonat gefertigt und dem Hersteller zufolge gemäß IPX8 gegen Staub und Wasser geschützt.

Ladegerät für iPhone und Apple Watch für 14 Euro

Mit seinem MagSafe-Reiseladegerät hat der Anbieter Lisen momentan ein passendes Zubehör im Angebot. Hier bekommt ihr neben der MagSafe-Ladefläche gleich noch die Möglichkeit, auch eine Apple Watch mit aufzuladen. In der wohl nur kurze Zeit verfügbaren Kombination des aktuellen Blitzangebots mit dem auf der Produktseite verfügbaren 10-Prozent-Gutschein bezahlt man dafür lediglich 14,39 Euro.

Beachtet allerdings, dass hier kein Netzteil im Lieferumfang enthalten ist. Laut der Produktbeschreibung ist bei der Ladestation lediglich ein Anschlusskabel dabei.