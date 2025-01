Smartphone-Marktanteile: Apple rutscht in China auf Platz 3

Apple hat über die vergangenen drei Monate hinweg in China deutlich weniger iPhones verkauft als noch im Jahr zuvor. Das Unternehmen musste auf seinem nach den USA und Europa weltweit drittgrößten Markt deutlich zurückstecken und ist von der dort vorübergehend meistverkauften Smartphone-Marke wieder auf den dritten Platz gefallen.

In Zahlen ausgedrückt, wird der Verlust an Marktanteilen in einer neu von den Marktforschern Counterpoint Research veröffentlichten Studie mit 18,2 Prozent beziffert. Das vierte Quartal 2023 hatte Apple noch mit deutlichem Vorsprung vor seinen Mitbewerbern als mistverkaufte Smartphone-Marke in China abgeschlossen. Jetzt muss sich der iPhone-Hersteller mit dem dritten Platz hinter Huawei und Xiaomi begnügen.

Die Smartphone-Verkaufszahlen in China sind im Jahresvergleich zwar generell zurückgegangen, jedoch nicht in diesem Ausmaß. Insgesamt wurden der Studie zufolge im vierten Quartal 2024 3,2 Prozent weniger Smartphones abgesetzt als dies im gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor der Fall war.

Huawei verdankt seine Führungsposition wohl vor allem dem Verkaufsstart seiner „Mate 70“-Modelle Anfang Dezember. So hat der Hersteller über die Monate Oktober bis Dezember 2024 hinweg 15,5 Prozent mehr Geräte verkauft als im Jahr zuvor.

Xiaomi profitiert von verbessertem Markenimage

Xiaomi hat der Studie zufolge über das vierte Quartal 2024 hinweg beachtliche 17,2 Prozent zugelegt, was sich wohl vor allem auf die seit Oktober erhältliche Produktreihe „M 15“ zurückführen lässt. Die Marktforscher merken zudem an, dass Xiaomi auch bei den Smartphone-Verkäufen von einem generell verbesserten Markenimage profitiert, dazu soll nicht zuletzt auch der Erfolg des Unternehmens im Bereich der Elektrofahrzeuge beigetragen haben.

Der Xiaomi SU7 ist seit vergangenem Sommer zu Preisen ab umgerechnete etwa 28.000 Euro in China erhältlich. Das mit einer maximalen Reichweite von 700 Kilometern beworbene Topmodell wird dort für umgerechnet knapp 40.000 Euro angeboten.