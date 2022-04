Neue Wallpaper? Apple Myeongdong liefert zur Eröffnung

Lust auf einen Tapetenwechsel? Zur bevorstehenden Neueröffnung des in Seoul beheimateten Apple Stores Myeongdong am 9. April hat Apple jetzt nicht nur eine Sonderseite geschaltet, sondern bietet auf dieser auch Hintergrundbilder für Mac, iPhone und iPad zum Download an.

Passend für das aktuelle Gerät

Diese lassen sich beim Besuch der in koreanisch gehaltenen Seite mit einem Klick auf den Schriftzug unter den abgebildeten Apple-Geräten laden. Zum Download wird hier jeweils eine Grafik mit korrespondierender Auflösung zum eingesetzten Endgerät angeboten.

Wie schon bei der letzten Store-Eröffnung in Berlin setzt auch der neue Apple Store in Südkorea die Anmeldung interessierten Premierengäste zum Besuch am Eröffnungstag voraus. Anmelden kann man sich für diese ab 7. April um 8 Uhr Ortszeit.

In Berlin nur alte Rohre

Wer sich für die Hintergründe der von Apple gewählten Chaekgeori-Ästhetik interessiert, der macht nichts verkehrt damit den entsprechenden Wikipedia-Artikel zu studieren und diese Zusammenfassung des Apple-Store-Beobachters Michael Steeber zu lesen.

Während Apple beim zweiten Berliner Apple Store auf plumpes Baustellen-Design und die in der gesamten Stadt überall anzutreffenden, oberirdischen Wasserleitungen gesetzt hat, lässt man sich in Korea von historischen Stillleben inspirieren, deren Motiv vor allem von Büchern dominiert wurde.

Geladene Wallpaper einsetzen

Zur Erinnerung: Habt ihr die angebotene Grafik-Datei als Bild gesichert, könnt ihr diese direkt über das Teilen-Menü aus der Fotos-App heraus zum Hintergrundbild befördern.

Wählt hier schlicht „Als Hintergrund“, skaliert die Grafik und sichert eure Einstellungen. Alternativ könnt ihr über Einstellungen > Hintergrundbild > Neuen Hintergrund wählen gehen und hier auf den Inhalt der Fotos-Applikation zugreifen.