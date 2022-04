Deutscher Computerspielpreis 2022: „Albion Online“ ist bestes Mobil-Spiel

Die diesjährigen Gewinner des wichtigsten deutschen Förderpreises für Spiele-Entwickler, des Deutschen Computerspielpreises 2022, stehen fest. Unter den insgesamt 16 Preisträgern wurden Preisgelder in Höhe von 800.000 Euro verteilt – 100.000 davon entfallen auf das „Beste Deutsche Spiel“.

Die Auszeichnung „Bestes Deutsche Spiel“, ist in diesem Jahr an das Weltraum-Action-Game „Chorus“ gegangen. Der Titel der in Hamburg ansässigen „Deep Silver Fishlabs“ ist seinerseits jedoch nur für Konsolen, PCs und Google Stadia verfügbar.

Das beste Mobile-Game

Das „Beste Mobile Spiel“ 2022 lässt sich hingegen auch auf dem iPhone installieren. Gewinner in der Handy-Kategorie, die ihrerseits mit 40.000 Euro dotiert ist, wurde „Albion Online“ von Sandbox Interactive.

Die Jury-Begründung führt hier die liebevoll detaillierte mittelalterliche Spielewelt als einen der ausschlaggebenden Gründe für die Auszeichnung an, verweist zudem aber auch auf die beeindruckende Spielmechanik, die auch in großen Online-Sitzungen mit vielen Teilnehmern flüssig funktioniert habe.

Das beste Serious-Game

Als „Bestes Serious Game“ (ebenfalls mit 40.000 Euro dotiert) wurde das iPad- und Browser-Spiel EZRA des Landesverband Kinder- und Jugendfilm Berlin ausgezeichnet, das sich kostenfrei hier spielen lässt. Der Titel richtet sich an 9- bis 12-jährige Kinder und Jugendliche und will diesen einen spielerischen Erstkontakt mit Möglichkeiten der politischen Partizipation ermöglichen.

Die iPad-Version von EZRA ist ebenfalls kostenlos erhältlich und kann aus dem App Store geladen werden.

Auf der offiziellen Webseite des Deutschen Computerspielpreis 2022 hat die Jury alle Preisträger mit den jeweiligen Begründungen vorgestellt und verlinkt, wo verfügbar, auch entsprechende Trailer-Videos.

Die Gewinner im Überblick:

Bestes Deutsches Spiel (dotiert mit 100.000 Euro für das Gewinnerspiel)

Chorus (Deep Silver Fishlabs / Koch Media)

Die beiden weiteren Nominierten erhalten jeweils 30.000 Euro:

Endzone – A World Apart (Gentlymad Studios / Assemble Entertainment)

(Gentlymad Studios / Assemble Entertainment) Lacuna (DigiTales Interactive / Assemble Entertainment)

Bestes Familienspiel (dotiert mit 40.000 Euro)

OMNO (Studio Inkyfox)

Nachwuchspreis – Bestes Debüt (dotiert mit 60.000 Euro für das beste Debüt)

White Shadows (Monokel / Headup Games)

Die beiden weiteren Nominierten erhalten jeweils 25.000 Euro:

A Juggler’s Tale (kaleidoscube / Mixtvision Mediengesellschaft)

(kaleidoscube / Mixtvision Mediengesellschaft) Cleo – a pirate’s tale (Christoph Schultz)

Nachwuchspreis – Bester Prototyp (dotiert mit 50.000 Euro für den besten Prototypen)

Wiblu (Peter Bartonik, Christian Walter, Ramona Raabe)

Die vier weiteren Nominierten erhalten jeweils 25.000 Euro:

Delightfyl (Felicitas Brämer)

(Felicitas Brämer) Makis Adventure (Mateo Covic, Eric Hartmann)

(Mateo Covic, Eric Hartmann) Skuggor (Tobias Borns, Sebastian Krause, Julia Wolf / Hochschule Trier)

(Tobias Borns, Sebastian Krause, Julia Wolf / Hochschule Trier) Words (Ahmet Zahit Dönmez / TH Köln – Cologne Game Lab)

Beste Innovation und Technologie (dotiert mit 40.000 Euro)

Warpdrive (Holocafé)

Beste Spielewelt und Ästhetik (dotiert mit 40.000 Euro)

A Juggler’s Tale (kaleidoscube / Mixtvision Mediengesellschaft)

Bestes Gamedesign (dotiert mit 40.000 Euro)

Kraken Academy!! (Happy Broccoli Games / Fellow Traveller)

Bestes Serious Game (dotiert mit 40.000 Euro)

EZRA (Landesverband Kinder- und Jugendfilm Berlin e.V.)

Bestes Mobiles Spiel (dotiert mit 40.000 Euro)

Albion Online (Sandbox Interactive)

Bestes Expertenspiel (dotiert mit 40.000 Euro)

Imagine Earth (Serious Brothers)

Bestes Live Game (dotiert mit 40.000 Euro)

Hunt: Showdown (Crytek / Koch Media)

Bestes Internationales Spiel (undotiert)

Elden Ring (From Software / Bandai Namco Entertainment Germany)

Bestes Internationales Multiplayer-Spiel (undotiert)

It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Spieler des Jahres (undotiert)

Maximilian Knabe (aka HandOfBlood)

Studio des Jahres (dotiert mit 50.000 Euro)

CipSoft (Regensburg)

Sonderpreis der Jury (dotiert mit 10.000 Euro)