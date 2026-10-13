Vorerst nicht in Deutschland
Apple stellt eigene Smarthome-Zubehörserie vor
Apple begleitet die Einführung seines HomeView mit einer eigenen Smarthome-Zubehörserie. Unter der Bezeichnung Apple Home Collection hat Apple gemeinsam mit LG Electronics und Schneider Electric hierfür verschiedene Geräte entwickelt. Dazu gehören Überwachungskameras, eine Videotürklingel, ein elektronisches Türschloss sowie Thermostate und Temperatursensoren. Die neuen Produkte sollen ab Dezember beziehungsweise Anfang 2027 erhältlich sein, zunächst allerdings nicht in Deutschland.
Mit dem Label Apple Home Collection will Apple eine einfache Einrichtung und Bedienung über das iPhone gewährleisten. Anschließend lassen sich die Geräte über Apples Home-App verwalten. Zusätzliche Benutzerkonten oder Apps der jeweiligen Hersteller sind nicht erforderlich.
Überwachungskameras mit Apple Intelligence
LG steuert vier Kameramodelle bei. Neben einer Innenkamera und einer Außenkamera gehören eine Außenkamera mit integrierter Beleuchtung sowie eine Videotürklingel zum Angebot.
Die Innenkamera besitzt einen beweglichen Kamerakopf, der sich automatisch wegdrehen kann, sobald jemand nach Hause kommt. Damit soll verhindert werden, dass Bewohner unbeabsichtigt gefilmt werden.
Die Kameras zeichnen Videos mit bis zu 2,5K Auflösung auf und sollen Personen, Haustiere, Fahrzeuge und Pakete erkennen können. Die Aufzeichnungen lassen sich über HomeKit Secure Video in iCloud+ speichern. Ergänzend soll Apple Intelligence die Aufnahmen automatisch beschreiben und eine Suche nach bestimmten Ereignissen ermöglichen.
Türschloss und Heizungssteuerung
Zum Angebot gehört auch ein elektronisches Türschloss von LG. Dank Ultrabreitband-Technologie soll es sich automatisch entriegeln, wenn sich ein berechtigter Nutzer mit seinem iPhone oder seiner Apple Watch nähert. Das Schloss unterstützt Matter und soll auch ohne Internetverbindung funktionieren.
Für die Heizungssteuerung sind zwei Thermostate von LG und Schneider Electric vorgesehen, die sich ebenfalls über Apple Home bedienen lassen.
Vorerst kein Verkaufsstart in Deutschland
Die neue Produktreihe startet zunächst in den USA, Kanada und Großbritannien. Die Kameras werden dort zu Preisen zwischen 199,95 und 399,95 US-Dollar angeboten. Das elektronische Türschloss kostet mindestens 349,95 US-Dollar, die Thermostate beginnen bei 199,95 US-Dollar.
Für Deutschland hat Apple bislang weder Preise noch einen Veröffentlichungstermin genannt.
Irre Preise. Und Nix, was die Konkurrenz nicht kann.
UWB kann die Konkurrenz nicht
Nice. Die Kamera würde bei mir die von Eve ersetzen wenn die kommt.
Hoffe das dauert nicht so lange nach Deutschland.
Warum?
Weils Apple ist, frag doch nicht so Fragen man!
Weil sie sich wegdrehen kann!
Ja und technisch viel besser.
Absurd.
Sieht optisch richtig gut aus.
Kein Verkaufsstart in Deutschland. Auch gut, der maximale Weg zum Sparen :-)
Thermostate für 200$??
Wahnsinn. Fand schon Eve teuer. Und Ikea kommt ja auch bald mit seinen.
Kannst ja jederzeit die Cloud Abhängigen mit Spyware holen. lol.
Danke für deinen Beitrag lol
Vollkommen absurde Preise für dinge die viele andere auch können – für den Bruchteil des Preises.
Apple scheint keinerlei Grenzen mehr zu kennen.
Ich könnte einen gewissen Aufpreis für Apple und Security mir schön rechnen, aber nicht diese Preise.
„Vorerst nicht in…“ bei Apple ist das neue „Aufgrund von…“ der DEUTSCHE BAHN.
:-D
Bei so ziemlich jedem Produkt „nicht in Europa“ und „nicht in Deutschland“ etc.
Im Grunde können sie sich die Präsi in Europa auch einfach sparen. Für uns Europäer ist das reine Vera…e
Hoffentlich ist ein Apple Logo drauf, sonst weiß ja keiner Bescheid…
Es sind LG-Produkte, die auch als solche verkauft werden. Nur offensichtlich auch ohne LG-Branding, was es echt sehr clean macht.
Das ist doch der Grund für den Preis.
Einfach nur noch skurril!
Das komplette LineUp heute ist sowas von absurd…
Stimme ich zu. Das nimmt Ausmaße an, wie unter dem Pepsi-Experte. Wo das in der Firmengeschichte hingeführt hat wissen wir.
Tja, und da meint man, die Eve Thermo sind überteuert. Hehe
Alles nicht so richtig ausgekocht was da heute kam. Schuster bleib bei deinen Leisten.
Nichts dabei was ich haben muß. Nichts dabei was andere auch können und das sicherlich auch preiswerter.
Apple, die heutige Vorstellung hättet ihr euch sparen können, genau wie ich mein Geld.
Brauche 8x Thermostat. 1600 Dollar. Für ein Drittel bietet es die Konkurrenz an. Was kann Apple mehr?
Man bleibt bei dieser Produkt- & vor allem Preispolitik schon etwas ratlos zurück. Ganz offensichtlich hat Apple hier jeden Bezug zu einer Preiswürdigkeit verloren – vermutlich aber auch genau deshalb, weil Ihnen Ihre treuen Kunden über Jahre immer wieder versichert haben, dass nahezu jedes Produkt mit egal welchem Preisschild gekauft und von den Jüngern bejubelt wird. Man kann nur hoffen, dass die Kunden und auch der Wettbewerb hier die richtige Antwort geben und dass in Cupertino mglw. eines Tages auch einen Effekt hat. Damit meine ich nicht nur die Preispolitik, sondern auch das Bemühen, allen Kunden auf der Welt das gleiche Produkt- & Softwareerlebnis zur Verfügung zu stellen. Aber diese Posse mit „nicht in der EU“ oder „nicht in deutscher Sprache“ ist für mich persönlich langsam der Zeitpunkt, meine Begeisterung für die Marke Apple und die mir als Kunde gezeigte Wertschätzung zu hinterfragen.
Mittlerweile scheint ja „vorerst nicht in der EU“ oder „later this Year/next Year“ das neue Normal zu sein. Ich kann das langsam nicht mehr hören und seit nun 3 iPhone-Generationen wird eine AI verkauft, die den Namen nicht verdient. Von z. T. homöopathischen Optimierungen und absichtlich softwareseitigen Beschneidungen (z. B. in der Kamera-App 17 Pro vs. 18 Pro) mal ganz abgesehen. Wem will Apple denn ernsthaft erzählen, dass die Stile und die manuelle Einstellung div. Funktionen bei den exakt gleichen Kameras nur im 18 Pro möglich sind.
Die Vorstellung und Preise von heute reihen sich hier nahtlos an die letzen Events und Produktneuheiten ein. Ich bin dem langsam echt überdrüssig…