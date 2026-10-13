Apple stellt eigene Smarthome-Zubehörserie vor

Apple begleitet die Einführung seines HomeView mit einer eigenen Smarthome-Zubehörserie. Unter der Bezeichnung Apple Home Collection hat Apple gemeinsam mit LG Electronics und Schneider Electric hierfür verschiedene Geräte entwickelt. Dazu gehören Überwachungskameras, eine Videotürklingel, ein elektronisches Türschloss sowie Thermostate und Temperatursensoren. Die neuen Produkte sollen ab Dezember beziehungsweise Anfang 2027 erhältlich sein, zunächst allerdings nicht in Deutschland.

Mit dem Label Apple Home Collection will Apple eine einfache Einrichtung und Bedienung über das iPhone gewährleisten. Anschließend lassen sich die Geräte über Apples Home-App verwalten. Zusätzliche Benutzerkonten oder Apps der jeweiligen Hersteller sind nicht erforderlich.

Überwachungskameras mit Apple Intelligence

LG steuert vier Kameramodelle bei. Neben einer Innenkamera und einer Außenkamera gehören eine Außenkamera mit integrierter Beleuchtung sowie eine Videotürklingel zum Angebot.

Die Innenkamera besitzt einen beweglichen Kamerakopf, der sich automatisch wegdrehen kann, sobald jemand nach Hause kommt. Damit soll verhindert werden, dass Bewohner unbeabsichtigt gefilmt werden.

Die Kameras zeichnen Videos mit bis zu 2,5K Auflösung auf und sollen Personen, Haustiere, Fahrzeuge und Pakete erkennen können. Die Aufzeichnungen lassen sich über HomeKit Secure Video in iCloud+ speichern. Ergänzend soll Apple Intelligence die Aufnahmen automatisch beschreiben und eine Suche nach bestimmten Ereignissen ermöglichen.

Türschloss und Heizungssteuerung

Zum Angebot gehört auch ein elektronisches Türschloss von LG. Dank Ultrabreitband-Technologie soll es sich automatisch entriegeln, wenn sich ein berechtigter Nutzer mit seinem iPhone oder seiner Apple Watch nähert. Das Schloss unterstützt Matter und soll auch ohne Internetverbindung funktionieren.

Für die Heizungssteuerung sind zwei Thermostate von LG und Schneider Electric vorgesehen, die sich ebenfalls über Apple Home bedienen lassen.

Vorerst kein Verkaufsstart in Deutschland

Die neue Produktreihe startet zunächst in den USA, Kanada und Großbritannien. Die Kameras werden dort zu Preisen zwischen 199,95 und 399,95 US-Dollar angeboten. Das elektronische Türschloss kostet mindestens 349,95 US-Dollar, die Thermostate beginnen bei 199,95 US-Dollar.

Für Deutschland hat Apple bislang weder Preise noch einen Veröffentlichungstermin genannt.