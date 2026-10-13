S10-Chip und neue Audiofunktionen
HomePod mini 2: Neue Farben, Siri AI und verbesserter Klang
Apple hat den HomePod mini 2 vorgestellt. Die zweite Generation des kompakten Lautsprechers erhält einen leistungsfähigeren S10-Prozessor, neue Farben und zusätzliche Audiofunktionen. Die größte Veränderung betrifft allerdings Siri.
Der HomePod mini 2 lässt sich ab sofort vorbestellen und kommt am 30. Oktober in den Handel. Apple nennt einen Preis von 169 Euro. Zur Auswahl stehen Weiß, Blau, Grün, Pink und Mitternacht. Am bekannten kugelförmigen Design ändert sich nichts.
Siri AI versteht persönliche Zusammenhänge
Mit Siri AI soll der HomePod künftig natürlichere Gespräche ermöglichen und Fragen mithilfe aktueller Informationen aus dem Internet beantworten. Dafür setzt Apple auf seine neuen Sprachmodelle. In Verbindung mit einem kompatiblen iPhone oder iPad kann der Assistent zudem auf persönliche Informationen zurückgreifen.
Natürlich mit der bekannten Einschränkung: „Siri AI will not be initially available in the EU in iOS or iPadOS.“
So soll Siri beispielsweise einen Musiktitel finden können, den ein Freund in einer Nachricht empfohlen hat. Auch Erinnerungen anhand von Kalendereinträgen oder das Heraussuchen eines Rezepts aus einer E-Mail gehören zu den genannten Beispielen. Bis zu sechs Haushaltsmitglieder kann der Lautsprecher anhand ihrer Stimmen unterscheiden.
Allerdings müssen selbst Käufer in den USA auf die neuen Siri-Funktionen zunächst warten. Apple will sie mit einem späteren Softwareupdate bereitstellen, anfangs ausschließlich auf Englisch. Allgemeine Gespräche und Wissensabfragen sollen dann auch ohne ein Apple-Intelligence-kompatibles iPhone möglich sein.
Neuer Klang und leuchtende Oberfläche
Der S10-Chip soll die Audiowiedergabe verbessern, indem er Musik laufend analysiert und Dynamik sowie Lautstärke anpasst. Neu ist zudem Sound Glow. Dabei reagiert die beleuchtete Oberseite des HomePod mini auf den Rhythmus der Musik. Ihre Farben orientieren sich am jeweiligen Albumcover. Auch Hintergrundklänge wie Regen erhalten eigene Lichtanimationen.
Eine weitere Neuerung betrifft das Heimkino. Gemeinsam mit dem neuen Apple TV 4K lassen sich erstmals vier HomePods zu einem Surround-System verbinden. Die Lautsprecher erkennen ihre Position im Raum und stimmen die Wiedergabe automatisch aufeinander ab. Dass Apple an dieser Funktion arbeitet, hatten wir bereits Anfang Oktober anhand von Funden in audioOS 27.2 berichtet. Damals zeigten sich bereits Vorbereitungen für unterschiedliche Lautsprecherpositionen und die Einbindung in HomeKit.
Darüber hinaus kann der HomePod mini 2 als Standardlautsprecher für den Mac dienen. Im Smart Home bleibt er Steuerzentrale und kann per Geräuscherkennung unter anderem auf Rauch- und Kohlenmonoxidalarme reagieren. Entsprechende Warnungen erscheinen auf iPhone, iPad und Apple Watch.
Schade das es so eine Abhängigkeit zu iOS oder iPad OS gibt. Dann ist es klar warum Siri AI nicht auf den Homepods kommt
Ich finde es immer noch gut das es diese Abhängigkeit gibt.
170 für den Mini und 350 für das neue Apple TV, was haben die bitte genommen.
Du scheinst neu hier zu sein. Willkommen!
Frag mich auch wer da direkt 1030 Euro für AI Apple Tv + 4 Surround Speaker ausgibt … Vollkommen lost die Leute Cupertino.
Geht au h schon mit 3x Lautsprecher.
Naja, wenn es wirklich wie ein gutes Surround-System klingt, sind 1.000EUR gar nicht viel. Du darfst es nicht mit den 500EUR Soundbars vergleichen. Die simulieren den Sound nur.
Hab mich auch grad gefragt, ob beim Apple TV schon ein HomePod dabei ist zu dem Preis. Muss ich mir wohl doch den Google Streamer anschauen. Jemand Erfahrung damit?
Nutze seit einem Jahr den Google Streamer 4k. Hat einen Apple TV ersetzt.
Von den Reaktionszeiten etc. total identisch. Und das „Amazing News Feature“ des auffindens der Remote bietet der Streamer auch.
Warum man 3x soviel für einen ATV ausgeben soll, erschließt sich mir nicht.
Den hab ich auch, bin sehr zufrieden. Aber es kommt darauf an wie du streamst. Benutzt du eh eine eigene App wie Nuvio, Stremio oder Plex etc., spielt der launcher keine Rolle. Mein Google TV bootet direkt in einen eigenen launcher, dort liegen genau 4 Apps die ich benutze. Man köntensich direkt in die streamet App booten.
Benutzt du aber etliche kommerzielle Streaming Apps und zahlst die Subscriptions, vielleicht noch Games und Apple Musik, ist es schon ne Nummer schöner im Apple Launcher rumzunavigieren.
Schon ein bisschen drüber
Weiß man schon welche HomePod Versionen für Surround Sound geeignet sind ?
HomePod Mini 2 und HomePods (2. Gen)
Ja, 4x HomePod Gen.2 oder 4 HomePod Minis Gen. 2! Liebe Grüße
Oder 2x HomePod gen 2 und 2x HomePod mini gen 2
UND nach meinem Verständnis auch nur zusammen mit dem neuen AppleTV 4K….
Na wenn der Preis niedriger wird kaufe ich vllt vier Stück für den TV.
Wobei vllt reichen ja auch zwei neue für hinten. Auf dem Bild hier sind vorne auch zwei „alte“ HomePods abgebildet.
Bestimmt nur ein KI Fehler.
Naja, es sind die HomePods 2. Generation. „Alt“ ist also relativ.
Eine längst überfällige Produktauffrischung.
Der Preis ist allerdings happig. Er ist fast doppelt so hoch wie der Preis, zu dem der HomePod mini damals eingeführt wurde.
Der Preis für das neue Apple TV 4K ist ebenfalls ein Witz. Wer zahlt dafür schon 350 € ?
Hinzu kommt, dass die neuen HomePod minis auch Siri AI unterstützen.
Aber eben nur auf Englisch. Wir zahlen den gleichen Preis und bekommen wieder nur eingeschränkte Funktionen.
Zwar unterliegt Apple bei HomeOS nicht den Einschränkungen wie bei iPadOS und iOS, letztendlich scheitert es aber an der fehlenden Sprachunterstützung.
Nein. Alle Homepods und der View benötigen iOS oder iPad OS. Steht auch so im Artikel.
ch werde noch nicht ganz schlau, welche HomePods und welche Apple TV-Generation ich eigentlich brauche, um ein Surround-System zu bilden. Hat dazu schon jemand Genaueres herausgefunden?
Ich habe noch zwei HomePods der 1. Generation und würde sie gerne mit zwei HomePod minis ergänzen. Reicht dafür nur ein neues Apple TV? Und ist die HomePod-Generation dabei egal? so verstehe ich das zumindest gerade. Wäre zwar cool, aber doch untypisch für Apple.
Es wird das neue AppleTV 4K benötigt, sowie entweder 4x HomePod 2. Generation, oder 4x HomePod mini 2. Generation, oder 2x HomePod 2. Gen und 2x HomePod mini 2. Gen.
Reicht nicht. Nur 4x HomePod Gen.2 oder 4x HomePod Mini 2. Wird nen teurer Spaß!
4x sind keine Pflicht. Geht auch schon mit 3x.
„Du kannst den HomePod mini 2 und den HomePod kombinieren“
Laut Apple Website, als Information zum obigen Bild mit beiden Modellen.
Und im Kleingedruckten:
„Heimkino mit Surround-Sound erfordert vier HomePod mini 2 oder HomePod (2. Generation) Lautsprecher in passenden Paaren (vorn und hinten), die mit einem Apple TV 4K (4. Generation) mit dem neuesten Betriebssystem gekoppelt sind.“
So viel dazu. Da wird man vom Bild aber bestens in die Irre geführt.
Ja Sourround Sound benötigt 4. Aber das ist logisch.
Klar ist das logisch. Mir ging es um zwei große vorne und zwei kleine hinten. Würde mir reichen. :)
Wo führt das Bild in die Irre? 4 HomePods der jeweils neueren Generation in Paaren. Also entweder 4 HomePods 2. Gen., oder 4 HomePods mini 2.0 oder jeweils 2 von denen. Das Bild zeigt genau das letzte Setup.
Ist ja lächerlich, viel zu teuer.
Das Original wurde damals für 99€ eingeführt.
Und die Verbesserungen rechtfertigen den Aufpreis nicht mal annähernd.
79 WIMRE
Und mehrmals für 79€ beim Mediamarkt.
66 Euro OTTO
Aber der teure Speicher und die Speicherkriese.. *gg
169€ …. was Apple vorzüglich beherrscht, ist das Drehen an der Preisschraube
Also damit ich das richtig verstehe der neue HP mini kostet jetzt fast 1/3 mehr und kann was besser? Siri Ai welches bei uns nicht läuft? Ach ja stimmt die teuren neuen Farben sind das Problem. ;)
Au h mal die zweite hälfte des Artikel lesen?
Die rechtfertigt auch nichts
Der Sound wird nicht besser. Das ist falsch was da steht. Das kann alles genau so schon der erste Mini bei absolut gleicher Technik (bis auf CPU die nur schneller ist). Musik wird sich dadurch NULL besser anhören. Der einzige Unterschied zwischen G1 und G2 sind die Lichter oben auf dem HPmini und die Farben der Geräte selbst. That’s it!
Doch die Technik gibt es schon länger. Auch Youtube Videos zu diesen Thema mit HomePod. Der Sound ist DEUTLICH besser.
Solange das Ding weiterhin nicht die Möglichkeit besitzt, den Timer leiser zu stellen, ist der HomePod mini einfach nur Müll.
Soviel Vaporware…
Nur Versprechen, die nicht gehalten werden.
So grottig, wie Siri jetzt funktioniert, ist natürlich jedes bisschen Verbesserung „amazing“.
Man muss dazusagen, dass Siri nur auf Deutsch im Jahr 2011 stehen geblieben ist und auf Englisch ist sie schon immer deutlich weiter und besser gewesen. Zwar auf einem im Vergleich zu anderen Engines niedrigsten Niveau, aber besser.
Wird Siri aber auch ohne die persönlichen Zugriffe schlauer oder kommen dennoch Aussagen wie „Ich kann dir helfen wenn du mich auf dem iPhone darum bittest“?
Ob es wohl ein „Update“ geben wird, dass auch der alte Mini (Gen. 1) die farbliche Wiedergabe auf der Oberseite kann? Wohl eher nicht oder?
… oder der große HomePod (2. Gen)?
Kein SiriAI, kein Kauf!
Also nichts neues für den doppelten Preis.
Bei Apple ist wohl am Preisschild viel falsch gelaufen: meine HomePods Mini habe ich zwischen 77-90€ gekauft.
Das Apple TV ist komplett falsch bepreist, ich wollte ein neues, kann Apple behalten.
Der Homeview ist Mini klein. Wie bitte können beide Versionen gleich viel kosten, wobei eine Version mit Ständer und Kabel, die andere ohne angeboten wird ?! Aber hier ist der Preis noch okay
Beim HomeView bedenken das dies der US Preis ist ;). Da kommt noch der € Aufschlag irgendwann dazu.
Und das Ding hat ja wirklich Displayränder des Grauens.
Nix € Aufschlag! Der US Preis ist ohne Steuern. Bin mal gespannt wie lange es dauert, bis auch der letzte es kapiert hat.
Siri? Der Sprachassist von der Förderschule! Geht es mir alleine so, oder funktionieren alle anderen Assistenten deutlich besser?
Der Sound bei der Musikwiedergabe wurde schon beim ersten HomePod Mini mit einem nicht deaktivierbaren Kompressoreffekt (laute Sequenzen werden gedämpft, leise Passagen werden in der Lautstärke angehoben).
Das soll jetzt noch schlimmer werden bei einem fast verdoppelten Preis?
Nein danke!
Was sie mit den Homepod Dingern vorhaben werde ich nie verstehen. Kauft das ernsthaft jemand als Surround-Anlage? Dann kann man auch einfach was von Sonos nehmen und bezahlt einen Bruchteil. AI geht darauf nach wie vor nicht also ist es ein reiner Lautsprecher der sonst nix kann für fast 200€.
Sonos ist in puncto Longevity ein Risiko, genau wie Bose und Marshall. Wobei Marshall Hardware immer noch fabelhaft aussieht, wenn die SW nicht mehr unterstützt wird. :-)
Verstehe deine Aussage absolut . Da ich Sonos und HomePods habe kann ich dir sagen das die HomePods für mein Gehör für Filme besser sind . Sonos für Musik ist Mega mit dem Subwoofer aber ich habe nie eine Einstellung gefunden die mich beim Fernsehen zufrieden macht.
Wenn ich mehr Platz hätte und nicht in einem Mietshaus leben würde dann wäre mein Setup wahrscheinlich eh noch ein anderes. Filme schauen ist halt nicht nur laut und viel Bass .
Jo, die Preise sind happig!!! Aber das werdet Ihr jetzt bei allen Elektroniken erleben. KI konsumiert soo viele Kapazitäten… egal ob Leiterplatten, Komponenten oder jetzt zu spüren auch Batteriezellen. Zu erkennen auch bei bei Nintendo und Sony – was glaubt Ihr, warum dieses Jahr keine PS6 rausgekommen ist. DRAM zu kaufen ist aktuell die Hölle!! – Aber Apple‘s Hard- und Software ist halt Benchmark, was UX und Langlebigkeit betrifft. Die hundert Euro tun nicht weh, wenn man‘s auf die Lebenszeit und SW-Support umlegt. – Alles völlig ohne Ironie.
Jetzt bin ich verwirrt. Was von der neuen Siri geht denn jetzt in der EU? Kann ich endlich vernünftig mein Smarthome steuern, ohne dass dann immer kommt „Ich konnte diesen Lautsprecher nicht finden“, obwohl ich den Staubsauger meinte? Oder geht gar nichts von der neuen Siri in der EU? Auf persönliche Informationen könnte ich ja erstmal verzichten.
Apple ignoriert gekonnt weiter den zweitgrößten Wirtschaftsraum der Welt. Mittlerweile sind die Produktpräsentationen sehr langweilig geworden. Die spannenden Funktionen sind US only. Bin gespannt, wie lange das noch gut laufen wird.