HomePod mini 2: Neue Farben, Siri AI und verbesserter Klang

Apple hat den HomePod mini 2 vorgestellt. Die zweite Generation des kompakten Lautsprechers erhält einen leistungsfähigeren S10-Prozessor, neue Farben und zusätzliche Audiofunktionen. Die größte Veränderung betrifft allerdings Siri.

Der HomePod mini 2 lässt sich ab sofort vorbestellen und kommt am 30. Oktober in den Handel. Apple nennt einen Preis von 169 Euro. Zur Auswahl stehen Weiß, Blau, Grün, Pink und Mitternacht. Am bekannten kugelförmigen Design ändert sich nichts.

Siri AI versteht persönliche Zusammenhänge

Mit Siri AI soll der HomePod künftig natürlichere Gespräche ermöglichen und Fragen mithilfe aktueller Informationen aus dem Internet beantworten. Dafür setzt Apple auf seine neuen Sprachmodelle. In Verbindung mit einem kompatiblen iPhone oder iPad kann der Assistent zudem auf persönliche Informationen zurückgreifen.

Natürlich mit der bekannten Einschränkung: „Siri AI will not be initially available in the EU in iOS or iPadOS.“

So soll Siri beispielsweise einen Musiktitel finden können, den ein Freund in einer Nachricht empfohlen hat. Auch Erinnerungen anhand von Kalendereinträgen oder das Heraussuchen eines Rezepts aus einer E-Mail gehören zu den genannten Beispielen. Bis zu sechs Haushaltsmitglieder kann der Lautsprecher anhand ihrer Stimmen unterscheiden.

Allerdings müssen selbst Käufer in den USA auf die neuen Siri-Funktionen zunächst warten. Apple will sie mit einem späteren Softwareupdate bereitstellen, anfangs ausschließlich auf Englisch. Allgemeine Gespräche und Wissensabfragen sollen dann auch ohne ein Apple-Intelligence-kompatibles iPhone möglich sein.

Neuer Klang und leuchtende Oberfläche

Der S10-Chip soll die Audiowiedergabe verbessern, indem er Musik laufend analysiert und Dynamik sowie Lautstärke anpasst. Neu ist zudem Sound Glow. Dabei reagiert die beleuchtete Oberseite des HomePod mini auf den Rhythmus der Musik. Ihre Farben orientieren sich am jeweiligen Albumcover. Auch Hintergrundklänge wie Regen erhalten eigene Lichtanimationen.

Eine weitere Neuerung betrifft das Heimkino. Gemeinsam mit dem neuen Apple TV 4K lassen sich erstmals vier HomePods zu einem Surround-System verbinden. Die Lautsprecher erkennen ihre Position im Raum und stimmen die Wiedergabe automatisch aufeinander ab. Dass Apple an dieser Funktion arbeitet, hatten wir bereits Anfang Oktober anhand von Funden in audioOS 27.2 berichtet. Damals zeigten sich bereits Vorbereitungen für unterschiedliche Lautsprecherpositionen und die Einbindung in HomeKit.

Darüber hinaus kann der HomePod mini 2 als Standardlautsprecher für den Mac dienen. Im Smart Home bleibt er Steuerzentrale und kann per Geräuscherkennung unter anderem auf Rauch- und Kohlenmonoxidalarme reagieren. Entsprechende Warnungen erscheinen auf iPhone, iPad und Apple Watch.