Apple stärker in der Verantwortung Neue Regeln in den USA: Apple Pay an der kurzen Leine

Die amerikanische Verbraucherschutzbehörde „Consumer Financial Protection Bureau" CFPB hat neue Regeln verabschiedet, die große Anbieter digitaler Zahlungsdienste stärker überwachen soll – darunter auch Apples kontaktlose Bezahllösung Apple Pay. Unternehmen, die jährlich mehr als 50 Millionen Transaktionen abwickeln, müssen künftig dieselben gesetzlichen Standards einhalten wie Banken und Kreditgenossenschaften. Laut CFPB sind von den neuen Regeln Apps und Angebote betroffen, die insgesamt über 13 Milliarden Zahlungen pro Jahr verarbeiten. Schutz vor Datenmissbrauch und Betrug Mit dem neuen Regelwerk will die CFPB sicherstellen, dass Anbieter den Datenschutz ernst nehmen. Nutzer sollen die Möglichkeit haben, sich gegen bestimmte Datennutzungen zu wehren. Außerdem sollen falsche oder irreführende Aussagen zu Sicherheitsmaßnahmen unterbunden werden. PDF-Download: CFPB Drucksache 2023-0053 Ein besonderes Augenmerk wirft die CFPB auf Betrug und vom Anbieter verursachte Fehler. Viele Nutzer hätten gemeldet, dass Zahlungsdienste bei Problemen nicht ausreichend helfen und Verantwortung auf Banken oder Kreditkartenunternehmen abwälzen. Das neue Regelwerk soll die Anbieter dazu verpflichten, Streitfälle selbst zu klären. Apple stärker in der Verantwortung Ein weiterer Aspekt der hier einzusehenden Neuregelung betrifft sogenannte „Debanking"-Praktiken. Dabei verlieren Verbraucher ohne Vorwarnung den Zugang zu ihren Konten, was bei Anwendern, die auf entsprechende Zahlungsdienste angewiesen sind, zu erheblichen Problemen führen kann. Die CFPB will solche Sperrungen transparenter machen und die Rechte der Nutzer stärken. Die Regel tritt 30 Tage nach Veröffentlichung in Kraft und ist ein weiterer Schritt, um große Technologieunternehmen im Finanzsektor stärker zu regulieren. Die Behörde sieht darin eine Möglichkeit, Verbraucher besser zu schützen und die Risiken in diesem wachsenden Markt besser zu kontrollieren. Sollte Apple auf Basis der neuen Regeln Änderungen an Apple Pay vornehmen, so ist davon auszugehen, dass diese langfristig auch den europäischen Markt erreichen dürfen.