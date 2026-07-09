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Lebenszeichen von den Entwicklern

Neue Radaransicht: WeatherPro lässt von sich hören
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17 Kommentare 17

Nutzer von WeatherPro können dem integrierten Wetterradar mehr Aufmerksamkeit schenken. Die Entwickler haben die Integration der Karten überarbeitet und optimiert.

Das Ganze beginnt bei der Navigation innerhalb der App. Der Karten-Bereich heißt jetzt Radar, was den Inhalt dieses Bereichs wohl treffsicherer bezeichnet. Über diesen Tab lässt sich weiterhin eine Kartenansicht aufrufen, über die animierte Live-Informationen zu Niederschlag, Blitzschlag, Luftdruck und mehr zur Verfügung stehen.

Weatherpro Screenshots

Radarbereich wurde überarbeitet

Die neue Regenradar-Ansicht wirkt aufgeräumter und übersichtlicher und erinnert an die bereits seit 15 Jahren von uns favorisierte App RegenVorschau.

Der Niederschlagsradar ist in WeatherPro ohne Aufpreis enthalten. Zusätzliche Kartenlayer wie Blitzschlag oder eine klassische Satellitenansicht stehen nur mit einem Premium-Abonnement zur Verfügung. Das kostet bei WeatherPro 99 Cent im Monat, 1,99 Euro für drei Monate oder 9,99 Euro für ein volles Jahr (wer kann rechnen?).

Neben den zusätzlichen Radarfunktionen haben Premium-Nutzer von WeatherPro Zugriff auf eine vollständige 14-Tage-Vorhersage mit stündlichen Details. Ansonsten stehen die täglichen Wetterdaten nur in 3-Stunden-Blocks zur Verfügung. Die App selbst wird für 0,99 Euro im App Store angeboten.

Weatherpro Radar

Version 5.0 mit langer Vorgeschichte

Das Update zeigt zudem, dass die Entwicklung von WeatherPro weiterhin fortgesetzt wird. Lange Zeit sah es so aus, als wären die seit einigen Jahren aktiven neuen Entwickler nicht mehr sonderlich an einer Weiterentwicklung interessiert. Interessanterweise wurde die jetzt erschienene Version 5.0 bereits vor rund sieben Jahren angekündigt. Damals noch bei den alten Entwicklern, sollte das Update mit einem komplett überarbeiteten Erscheinungsbild einhergehen. Die damals bereits für Android-Nutzer eingeführte Optik hat es bis heute nicht auf das iPhone geschafft. Ein großer Teil der WeatherPro-Nutzer hat aber mittlerweile bestätigt, dass er das klassische Layout einer umfassenden Neugestaltung vorzieht.

Laden im App Store
WeatherPro
WeatherPro
Entwickler: DTN Germany GmbH.
Preis: 0,99 €+
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09. Juli 2026 um 17:42 Uhr von chris Fehler gefunden?


    17 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • …….Totgesagte leben länger, von der Übersichtlichkeit her nach wie vor die beste App, oft kopiert und nie erreicht!

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  • Damals ein „must have“, jetzt würde ich es nicht mehr installieren geschweige denn monatlich zahlen

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  • Off topic, aber passend zur App WhaetherPro.
    Was ist seit jeher bei WeatherPro nicht verstehe:
    Es gibt zwei Orte, an denen man die App Analytics ein-/ausschalten kann.
    App: Einstellungen – App Analytics
    iOS: Einstellungen – Apps – WheatherPro – App Analytics
    Kurios, schaltet man die App Analytics in den App-Einstellungen aus, werden sie unter den iOS-Einstellungen eingeschaltet und umgekehrt.

    Hat für mich ein gewisses Geschmäckle.

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  • Lächerlich. Vor 7 Jahren angekündigt und noch immer nicht das neue Design und das neue App Icon drinnen. :D

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  • Nachdem ich viele Jahre WeatherPro hatte und das Hin-und-her mit „gehts weiter oder nicht“ mich vetrieb, habe ich jetzt viele Jahre DWD WarnWetter und Ventusky, das reicht völlig aus, zumindest in D. Auf den DWD ist wirklich Verlass, kenne ich aus meinem beruflichen Umgeld. Da bezahle ich gern.

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  • Ich nutze die App tatsächlich jetzt schon seit 15 Jahren. Ohne dass 0,99 € Premium Abo ist sie nicht wirklich vernünftig nutzbar. Ich verstehe nur bis heute nicht, warum die Apple Watch Komplikation abgeschaltet wurde. Wenn die wieder käme, wäre das schon ein Riesen Vorteil.

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  • Sorry, aber der Zug ist inzwischen lange abgefahren….
    Mir reicht WarnWetter vom DWD völlig..

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  • Habe mehrere Apps, die ich für das Wetter nutze, hauptsächlich Foreca, ab und zu als Vergleich Wetter von Apple und auch WeatherPro, ohne Abo. Qualität der Vorhersage auch so in der Reihenfolge, jedenfalls mein Empfinden.

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  • Für mich jetzt ein absolutes NoGo. Das Programm wurde jetzt googlefiziert und scheint im Radar Googlekarten laden zu wollen. Wäre ich Google Fan, hätte ich Android…

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