Lebenszeichen von den Entwicklern
Neue Radaransicht: WeatherPro lässt von sich hören
Nutzer von WeatherPro können dem integrierten Wetterradar mehr Aufmerksamkeit schenken. Die Entwickler haben die Integration der Karten überarbeitet und optimiert.
Das Ganze beginnt bei der Navigation innerhalb der App. Der Karten-Bereich heißt jetzt Radar, was den Inhalt dieses Bereichs wohl treffsicherer bezeichnet. Über diesen Tab lässt sich weiterhin eine Kartenansicht aufrufen, über die animierte Live-Informationen zu Niederschlag, Blitzschlag, Luftdruck und mehr zur Verfügung stehen.
Radarbereich wurde überarbeitet
Die neue Regenradar-Ansicht wirkt aufgeräumter und übersichtlicher und erinnert an die bereits seit 15 Jahren von uns favorisierte App RegenVorschau.
Der Niederschlagsradar ist in WeatherPro ohne Aufpreis enthalten. Zusätzliche Kartenlayer wie Blitzschlag oder eine klassische Satellitenansicht stehen nur mit einem Premium-Abonnement zur Verfügung. Das kostet bei WeatherPro 99 Cent im Monat, 1,99 Euro für drei Monate oder 9,99 Euro für ein volles Jahr (wer kann rechnen?).
Neben den zusätzlichen Radarfunktionen haben Premium-Nutzer von WeatherPro Zugriff auf eine vollständige 14-Tage-Vorhersage mit stündlichen Details. Ansonsten stehen die täglichen Wetterdaten nur in 3-Stunden-Blocks zur Verfügung. Die App selbst wird für 0,99 Euro im App Store angeboten.
Version 5.0 mit langer Vorgeschichte
Das Update zeigt zudem, dass die Entwicklung von WeatherPro weiterhin fortgesetzt wird. Lange Zeit sah es so aus, als wären die seit einigen Jahren aktiven neuen Entwickler nicht mehr sonderlich an einer Weiterentwicklung interessiert. Interessanterweise wurde die jetzt erschienene Version 5.0 bereits vor rund sieben Jahren angekündigt. Damals noch bei den alten Entwicklern, sollte das Update mit einem komplett überarbeiteten Erscheinungsbild einhergehen. Die damals bereits für Android-Nutzer eingeführte Optik hat es bis heute nicht auf das iPhone geschafft. Ein großer Teil der WeatherPro-Nutzer hat aber mittlerweile bestätigt, dass er das klassische Layout einer umfassenden Neugestaltung vorzieht.
Entwickler: DTN Germany GmbH.
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…….Totgesagte leben länger, von der Übersichtlichkeit her nach wie vor die beste App, oft kopiert und nie erreicht!
So ist es! Können uns auch nicht davon trennen, obwohl ich alle hier empfohlenen Apps teste. Wir zahlen gerne die 0,99 € für die Familienfreigabe.
Damals ein „must have“, jetzt würde ich es nicht mehr installieren geschweige denn monatlich zahlen
Sehe ich auch so. Die haben es schlichtweg mit den Usern verspielt.
Also bei mir hat die Vorhersage immer noch sehr gut gepasst. Auch ohne 100 Updates.
Off topic, aber passend zur App WhaetherPro.
Was ist seit jeher bei WeatherPro nicht verstehe:
Es gibt zwei Orte, an denen man die App Analytics ein-/ausschalten kann.
App: Einstellungen – App Analytics
iOS: Einstellungen – Apps – WheatherPro – App Analytics
Kurios, schaltet man die App Analytics in den App-Einstellungen aus, werden sie unter den iOS-Einstellungen eingeschaltet und umgekehrt.
Hat für mich ein gewisses Geschmäckle.
Kann eigentlich gar nicht sein.
Lächerlich. Vor 7 Jahren angekündigt und noch immer nicht das neue Design und das neue App Icon drinnen. :D
Ich hatte das neue Design damals auf meinem Android Handy, und ich fand es grausam.
Primär nutze ich das iPhone, und ich war froh, dass ich das nicht durchgesetzt hatte
Nachdem ich viele Jahre WeatherPro hatte und das Hin-und-her mit „gehts weiter oder nicht“ mich vetrieb, habe ich jetzt viele Jahre DWD WarnWetter und Ventusky, das reicht völlig aus, zumindest in D. Auf den DWD ist wirklich Verlass, kenne ich aus meinem beruflichen Umgeld. Da bezahle ich gern.
Ich nutze die App tatsächlich jetzt schon seit 15 Jahren. Ohne dass 0,99 € Premium Abo ist sie nicht wirklich vernünftig nutzbar. Ich verstehe nur bis heute nicht, warum die Apple Watch Komplikation abgeschaltet wurde. Wenn die wieder käme, wäre das schon ein Riesen Vorteil.
Sorry, aber der Zug ist inzwischen lange abgefahren….
Mir reicht WarnWetter vom DWD völlig..
Design eher nicht so schön
Habe mehrere Apps, die ich für das Wetter nutze, hauptsächlich Foreca, ab und zu als Vergleich Wetter von Apple und auch WeatherPro, ohne Abo. Qualität der Vorhersage auch so in der Reihenfolge, jedenfalls mein Empfinden.
So ist es.
nano!! :)
Für mich jetzt ein absolutes NoGo. Das Programm wurde jetzt googlefiziert und scheint im Radar Googlekarten laden zu wollen. Wäre ich Google Fan, hätte ich Android…