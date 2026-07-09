Nutzer von WeatherPro können dem integrierten Wetterradar mehr Aufmerksamkeit schenken. Die Entwickler haben die Integration der Karten überarbeitet und optimiert.

Das Ganze beginnt bei der Navigation innerhalb der App. Der Karten-Bereich heißt jetzt Radar, was den Inhalt dieses Bereichs wohl treffsicherer bezeichnet. Über diesen Tab lässt sich weiterhin eine Kartenansicht aufrufen, über die animierte Live-Informationen zu Niederschlag, Blitzschlag, Luftdruck und mehr zur Verfügung stehen.

Radarbereich wurde überarbeitet

Die neue Regenradar-Ansicht wirkt aufgeräumter und übersichtlicher und erinnert an die bereits seit 15 Jahren von uns favorisierte App RegenVorschau.

Der Niederschlagsradar ist in WeatherPro ohne Aufpreis enthalten. Zusätzliche Kartenlayer wie Blitzschlag oder eine klassische Satellitenansicht stehen nur mit einem Premium-Abonnement zur Verfügung. Das kostet bei WeatherPro 99 Cent im Monat, 1,99 Euro für drei Monate oder 9,99 Euro für ein volles Jahr (wer kann rechnen?).

Neben den zusätzlichen Radarfunktionen haben Premium-Nutzer von WeatherPro Zugriff auf eine vollständige 14-Tage-Vorhersage mit stündlichen Details. Ansonsten stehen die täglichen Wetterdaten nur in 3-Stunden-Blocks zur Verfügung. Die App selbst wird für 0,99 Euro im App Store angeboten.

Version 5.0 mit langer Vorgeschichte

Das Update zeigt zudem, dass die Entwicklung von WeatherPro weiterhin fortgesetzt wird. Lange Zeit sah es so aus, als wären die seit einigen Jahren aktiven neuen Entwickler nicht mehr sonderlich an einer Weiterentwicklung interessiert. Interessanterweise wurde die jetzt erschienene Version 5.0 bereits vor rund sieben Jahren angekündigt. Damals noch bei den alten Entwicklern, sollte das Update mit einem komplett überarbeiteten Erscheinungsbild einhergehen. Die damals bereits für Android-Nutzer eingeführte Optik hat es bis heute nicht auf das iPhone geschafft. Ein großer Teil der WeatherPro-Nutzer hat aber mittlerweile bestätigt, dass er das klassische Layout einer umfassenden Neugestaltung vorzieht.