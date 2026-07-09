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Lieblingskünstler und mehr anheften

Spotify: Mehr Favoriten in der Bibliothek
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Vermutlich wissen viele Spotify-Nutzer gar nicht, dass sich Elemente in der Bibliothek für den schnellen Zugriff oben anheften lassen. Wer die Funktion allerdings kennt, hat sich vielleicht schon darüber geärgert, dass man maximal vier Objekte am oberen Ende der Liste festpinnen kann. Dieses Limit wird nun gelockert.

Spotify überrascht uns mit der Aussage, dass es sich dabei um eine der meistgewünschten Änderungen überhaupt handelt. Über Jahre hinweg hätten Nutzer des Musikdienstes beim Support nachgefragt, warum es die Beschränkung auf vier Einträge gibt.

Bis zu 20 Einträge statt vier

Spotify hat diese Beschränkung nun ein Stück weit aufgehoben und erlaubt fortan bis zu 20 am oberen Ende der Bibliotheksliste angeheftete Einträge. Auf diese Weise kann man dort alle Alben, Künstler oder auch Wiedergabelisten bereithalten, die man oft und gerne hört. Umständliches Suchen und Scrollen sollte sich so erledigt haben.

Spotify Anheften

Falls die Änderung bei euch noch nicht verfügbar ist, braucht es noch etwas Geduld. Ein Update der Spotify-App ist hierfür nicht nötig. Die Funktion wird dem Musikdienst zufolge automatisch für alle Premium- und Gratisnutzer weltweit bereitgestellt.

So funktioniert das „Anpinnen“ bei Spotify

Wenn ihr die Funktion noch nicht genutzt habt: Ihr könnt damit ausschließlich die Einträge im Bereich Bibliothek der Spotify-App sortieren. Wählt dort einen Künstler, ein Album oder eine Wiedergabeliste aus und haltet den Eintrag gedrückt, bis sich ein Zusatzmenü öffnet. Hier muss man dann lediglich die Option „Anheften“ wählen.

Um das Anheften rückgängig zu machen, geht ihr genauso vor und wählt lediglich die Option „Loslösen“. Ihr könnt auch die Reihenfolge der angehefteten Einträge beeinflussen. Dazu muss man allerdings etwas um die Ecke denken. Neu angeheftete Elemente werden stets unten angefügt. Will man also einen Eintrag von oben nach unten verschieben, so muss man ihn erst lösen und dann wieder anheften.

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09. Juli 2026 um 16:01 Uhr von chris Fehler gefunden?


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  • rocklobster1974
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