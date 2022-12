Last-Minute-Angebote: HomePod mini ab 79 Euro, Echo Dot ab 29,99 Euro

Wenn ihr mit Siri nicht zufrieden seid und stattdessen eher auf Alexa steht, hat auch Amazon noch ein paar Last-Minute-Angebote aus dem eigenen Portfolio auf Lager. Unser Favorit ist hier ja weiterhin der momentan zum Aktionspreis von 39,99 Euro erhältliche Echo Dot mit Uhr , der in der neuen Version sowohl von der Anzeigefunktion als auch vom Klang her verbessert wurde – zudem ist in der neuen Version sogar ein Temperatursensor verbaut. Alternativ zur Version mit Uhr gibt es den Echo Dot der 5. Generation in der Standardausführung sogar schon für 29,99 Euro.

Insert

You are going to send email to