Zu gut für die Tonne: Rezepte-App für die Resteküche

Ein in die App integrierter Portionenrechner unterstützt dabei, auch die in Abhängigkeit von der Anzahl der zu bekochenden Personen korrekten Mengen zuzubereiten.

Die Rezepte-App Zu gut für die Tonne hat eben ihren zehnten Geburtstag gefeiert. Völlig an uns vorbeigegangen ist damit verbunden die Tatsache, dass die Anwendung, nachdem sie mehrere Jahre in Vergessenheit geraten war und von ihren Entwicklern nicht gepflegt wurde, grundlegend überarbeitet in Version 3 veröffentlicht wurde.

Insert

You are going to send email to